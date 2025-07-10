傳美防長未知會白宮 片面批准暫停軍援烏克蘭

知情人士透露，美國國防部長赫格塞斯上週在未通知白宮的情況下，批准暫停向烏克蘭運送武器，引發政府內部混亂。美國官員急忙釐清原因，並向國會和烏克蘭政府提出說明。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普昨天暗示自己並未下令這麼做。他在一場內閣會議上被問到是否批准暫停運送援烏武器時並未正面回應，僅表示美國將持續提供烏克蘭防禦性武器。當被追問是誰授權暫停運送武器時，川普回答：「我不知道，要不然你告訴我？」

這起事件凸顯川普政府內部決策過程雜亂無章，尤其是在赫格塞斯（Pete Hegseth）領導之下的國防部。消息人士說，這是赫格塞斯今年第2次片面決定中止對烏克蘭的武器援助，令國安高層措手不及。

3名知情人士指出，今年2月曾發生一次類似事件，但相關決定旋即被撤回，與這次情況如出一轍。川普7日晚間宣布將持續提供武器給烏國。

據一名高層官員與兩名消息人士表示，美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）和國務卿兼國安顧問盧比歐（Marco Rubio）事前也未被告知，他們是透過媒體報導才得知此事。

川普上週得知相關消息後，便要求赫格塞斯恢復運送至少部分彈藥，特別是愛國者（Patriot）防空系統的攔截飛彈，這些武器對保護烏克蘭平民免受俄羅斯飛彈與無人機攻擊至關重要。

消息人士透露，五角大廈決定暫停運送軍武給烏克蘭，是因為川普上月出席北大西洋公約組織（NATO）峰會期間，要求赫格塞斯清點美國武器庫存。當時伊朗與以色列爆發衝突，川普希望確保駐中東地區美軍擁有足夠彈藥，在必要時刻保護自己。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）上週證實，國防部正在「清點武器庫存，以確保軍援符合我國國防優先事項」。

然而，消息人士指出，川普並未指示赫格塞斯暫停對烏軍援，這項建議是國防部次長柯伯吉（ElbridgeColby）提出，再提交給國防部副部長費恩柏格（Stephen Feinberg），最後由赫格塞斯批准，他當時認為這符合川普的「美國優先」原則。

知情人士表示，國防部官員近日對國會幕僚表示，暫停運送援烏武器是因美國彈藥庫存短缺所致。但這些消息人士說，國會尚未聽見國防部簡報或提出任何資料，表明武器庫存出現嚴重且迫切的短缺。

兩名美國官員今天告訴路透社，美國已開始向烏克蘭運送砲彈與機動砲兵火箭飛彈。

這些官員匿名表示，烏克蘭目前收到的是155公釐砲彈與導引多管火箭系統（GMLRS）飛彈。

官員並未透露此次運送的具體數量或是否已完成運送，也不清楚這批新武器是否代表政府政策有所轉變。