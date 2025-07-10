烏克蘭重建會議羅馬登場 義總統重申堅定不移挺烏

「烏克蘭重建會議」10日將在羅馬舉行，烏克蘭總統澤倫斯基今天獲教宗良十四世接見，教宗重申梵蒂岡願成為俄烏舉行和談的地點。義大利總統馬達雷拉也向澤倫斯基強調，義大利支持烏克蘭的立場將堅定不移。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）在羅馬會見澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），他重申義大利對烏克蘭最深切與具體的支持，「義大利立場始終堅定不移，我對烏克蘭人民的行動感到欽佩，這更加堅定了我們全力支持和維護烏克蘭的信念」。

馬達雷拉表示，期盼俄烏和談盡快展開，正如北約峰會宣言所描述，烏克蘭的安全與歐洲安全息息相關，義大利反對以威勢主導的國際關係，這種作法讓社會倒退近一個世紀；他也主張須增加私人企業逃避制裁的難度。

馬達雷拉強調，義大利與烏克蘭之間有著真誠堅定友誼，義大利堅定支持烏克蘭人民，俄羅斯對烏克蘭人民與民用基礎設施的殘酷轟炸，更加堅定義大利與烏克蘭站在一起的決心，義大利正在尋求一切可能的機會，終止目前嚴重的衝突情形。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）則在距離羅馬不遠的夏宮甘道夫城堡（Castel Gandolfo）接見澤倫斯基，會談約30分鐘。

教廷新聞室在會後指出，教宗重申歡迎俄羅斯與烏克蘭代表前往梵蒂岡展開和談，教宗談到對烏克蘭公正持久和平的迫切需要，並重申對話的重要性，教宗認為對話是結束敵對的最佳途徑。

教宗對在烏克蘭戰爭中的罹難者表示哀悼，為烏克蘭人民祈禱、表達慰問，鼓勵盡一切努力釋放雙方囚犯，找到共同的解決方案。澤倫斯基感謝教宗與梵蒂岡的協助，特別感謝教廷幫忙讓烏克蘭戰俘得以返國。