罕見批普亭 川普批准更多武器援烏

美國總統川普八日罕見表示對俄羅斯總統普亭「很不滿」，已批准運交基輔更多防禦武器，還考慮再對俄國實施制裁。烏克蘭九日說，俄國在夜間發射七百多架無人機和飛彈，是俄烏開戰三年多來對烏最大規模空襲。

川普在內閣會議批評普亭在俄烏問題對美國「滿口屁話」，表面上態度很好但都沒意義。川普也說，普亭殺了很多人，俄烏戰場每周平均七千人陣亡，應結束戰爭。

川普說，美國提供烏國最精良軍事裝備，才讓烏國能繼續撐下去，也讚烏軍非常勇敢。川普並說，美國生產的軍備冠居全球，但製造速度太慢，他和國防部長赫塞斯必須讓承包商加快生產。美媒Axios報導，川普已承諾立即運交基輔十套愛國者飛彈防禦系統。

克里姆林宮發言人九日說，俄方冷靜看待川普批評，將持續設法修復「破損」的俄美關係。

五角大廈此前曾對軍火庫存做全面盤點，宣布暫緩交付基輔愛國者防空飛彈等重要武器。但川普政府對烏軍援態度近日丕變，川普七日已說願意對烏提供更多武器。報導說，川普日前與普亭通話，但未能就停火取得進展，是川普態度轉變的關鍵。

衛報說，拜登政府開始援烏以來，多種關鍵彈藥庫存連年低於低標。知情人士說，川普政府二月左右就開始審查愛國者飛彈等彈藥消耗情況。情況在美國轟炸伊朗核設施後惡化；為了攔截伊朗對卡達美軍基地的報復飛彈攻擊，美軍發射近卅枚愛國者飛彈。

川普八日還說，將考慮支持聯邦參議院一項法案，內容是對俄國採取嚴厲制裁，包括對俄國石油、天然氣、鈾等出口品購買國實施百分之五百關稅。

川普承諾援烏更多武器後，烏克蘭九日指稱俄國對烏國發射七二八架無人機和十三枚飛彈，造成至少八人死亡。法新社和路透九日報導，這超過俄國上周發射無人機和飛彈共五百五十架（枚）的空襲紀錄。

烏國空軍說已攔截七一一架無人機，至少摧毀七枚飛彈。基輔等城市居民夜間在捷運站等防空地點度過，法新社記者在基輔聽見多次爆炸及無人機飛越的聲音。空襲主要目標為烏國西部，西北部城市盧茨克是重點。

烏國總統澤倫斯基說，全境十多個區域傳出受損，有必要對俄國的戰爭財源施加具傷害性的制裁，包括要打擊俄國石油的買家；這次攻擊也恰逢各方正為和平努力，但俄國持續拒絕。

澤倫斯基正訪問羅馬以出席十日登場的烏克蘭重建會議，九日會晤教宗良十四世，預定會見川普的俄烏特使凱洛格。