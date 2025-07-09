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嚇到普亭？川普允增援烏武器 俄「最大規模空襲」射逾700無人機與飛彈

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭防空系統9日在基輔應對俄羅斯無人機夜襲。法新社
烏克蘭防空系統9日在基輔應對俄羅斯無人機夜襲。法新社

美國總統川普承諾將向烏克蘭運交更多防衛武器後，烏克蘭9日說，俄羅斯在夜間對烏國發射728架無人機和13枚飛彈，成為俄烏開戰3年多來對烏最大規模飛彈無人機空襲

法新社和路透9日報導，這次空襲打破上周俄國發射無人機和飛彈共550架（枚）的紀錄。烏國空軍說，防空系統這次攔截711架無人機，至少摧毀7枚飛彈。基輔等大城市居民夜間在捷運站等防空地點度過，法新社記者在基輔聽見多次爆炸聲，以及空襲警報響起後無人機飛過的聲音。

當夜空襲目標包括接近北約成員國波蘭的烏國西部，西北部城市盧茨克是主要目標。波蘭武裝部隊作戰司令部說，波蘭和盟友的飛機也「啟動」以確保空中安全。

烏國總統澤倫斯基說，全境有10多個區域傳出受損，這次襲擊也顯示有必要對俄國的戰爭財源施加具傷害性的制裁，包括要打擊俄國石油的買家。

川普8日才在內閣會議說，將考慮支持聯邦參議院一項法案，內容是要對俄國採取嚴厲制裁，包括對俄國石油、天然氣、鈾等出口商品購買國實施500%的關稅。川普還批評俄國總統普亭在俄烏問題「扯一堆廢話」。被問到將對普亭有何行動，川普說「我不告訴你。我們想有點驚喜」。

歐洲也正致力推動對俄制裁的新方案。澤倫斯基說，這次俄國攻擊恰逢各方正努力達成和平、確立停火的時候，「但俄國持續拒絕一切」。

俄國國防部9日則說，其防空單位擊落86架無人機，主要是在俄國西部上空。

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