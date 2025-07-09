快訊

大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

銀行搶推美元優存背後藏2原因 各家利率方案一次看

衛報：美軍愛國者飛彈只剩25% 導致川普防長對烏軍援不同調

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基2024年6月在德國一處未公開的地點視察軍事訓練，以了解烏軍對美製愛國者防空系統的訓練情況。路透
烏克蘭總統澤倫斯基2024年6月在德國一處未公開的地點視察軍事訓練，以了解烏軍對美製愛國者防空系統的訓練情況。路透

衛報8日獨家披露，美國近幾個月在中東大量消耗「愛國者」防空系統的攔截飛彈，目前僅剩約25%的庫存可應付所有軍事計畫所需。如此令人憂心的彈藥消耗情況，促使川普政府上月凍結了最新一批對烏克蘭的彈藥轉運計畫。

報導指出，愛國者飛彈庫存已降至極低程度，引發五角大廈內部憂心，可能影響美軍未來的行動，國防部副部長范博格（Stephen Feinberg）因此授權，在審查各項武器運送去向的同時，暫停轉運作業。

知情人士表示，川普與烏克蘭總統澤倫斯基通話時表示，他雖曾指示審查美國武器庫存，但並未下令凍結，因此不應對武器交付中止負責。不過，4位直接知情人士透露，美方6月決定停止轉運，很大程度上是根據五角大廈的全球彈藥追蹤系統。

這套系統由參謀首長聯席會議與國防安全合作署（DSCA）負責管理，用於計算執行美軍作戰計畫所需的最低彈藥量。系統顯示，自拜登政府啟動軍援烏克蘭以來，多種關鍵彈藥的庫存量已連年低於最低門檻。

知情人士指出，川普政府早在2月左右，就開始審查愛國者飛彈和其他彈藥的消耗情況。隨著美國在中東部署更多攔截飛彈，支援打擊葉門叛軍青年運動與協助以色列後，相關討論進程也隨之加快。然而，情況在川普下令轟炸伊朗核子設施後進一步惡化。當時，為了攔截伊朗報復性發射彈道飛彈，美軍發射了近30枚愛國者飛彈。

愛國者飛彈及其他彈藥近期的枯竭狀況，也成為國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）所提出「建議備忘錄」的部分依據。該備忘錄列出數種節約武器的方案，並呈報到范博格辦公室。

先前有報導指出，柯伯吉曾下令暫停對烏武器轉運，但2位知情人士表示，次長辦公室無權單方面做出此類決定，而是由柯伯吉的上級、副部長范博格拍板，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）隨後批准。

只是，此次突然的凍結正值烏克蘭面臨關鍵時刻；俄方上周發動至今最大規模的空中攻勢，而烏方取得精準導引武器和更基本武器的選項有限，難以抵禦日益猛烈的俄軍攻擊。川普最終7日決定改變立場，允許將部分防禦性彈藥運往烏克蘭。

白宮和五角大廈發言人皆證實，將依川普指示恢復部分軍火運送，但並未具體說明是否會包含目前庫存已降至危險水位的武器。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普尚未公布對台新關稅 蔣萬安籲公開談判進度

川普被問1事瞬間爆氣！罵記者有完沒完「還在問那個變態」

川普再批鮑爾 Fed下任主席傳已成三人的「誰是接班人」爭鬥

「他們賺了很多錢！」 川普：韓國應自行負擔防衛費用

相關新聞

衛報：美軍愛國者飛彈只剩25% 導致川普防長對烏軍援不同調

衛報8日獨家披露，美國近幾個月在中東大量消耗「愛國者」防空系統的攔截飛彈，目前僅剩約25%的庫存可應付所有軍事計畫所需。...

批普亭「滿口屁話」 川普：已核准運送防禦武器給烏克蘭

俄烏戰爭未歇，美國總統川普8日罕見抱怨俄羅斯總統普亭，不但表達他對普亭感到不滿，也批評普亭對美國滿口「屁話」（bulls...

非常不爽普亭！川普向澤倫斯基保證「增加對烏克蘭軍援」

華爾街日報報導，華府對烏克蘭軍援政策急轉彎，美國總統川普於當地時間7日表示，將不得不向烏克蘭提供更多武器，且知情人士透露...

俄烏無人機對轟 澤倫斯基喊增產：目標今年拿到數十萬架

俄烏六日派數百架無人機襲擊對方，使俄羅斯民航運輸陷入癱瘓。烏克蘭總統澤倫斯基則宣布與西方盟友達成協議，將大規模提升無人機...

俄羅斯夜襲烏克蘭 造成4死30多人受傷

烏克蘭地方官員今天表示，俄羅斯的襲擊一夜之間在烏克蘭造成4人死亡30多人受傷

俄烏無人機互襲 澤倫斯基：與歐美協議增產「數十萬架」無人機

周日，俄羅斯和烏克蘭相互發動數百架無人機襲擊對方，導致俄國航空運輸陷入癱瘓。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基宣布與西方夥伴達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。