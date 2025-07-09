衛報：美軍愛國者飛彈只剩25% 導致川普防長對烏軍援不同調

衛報8日獨家披露，美國近幾個月在中東大量消耗「愛國者」防空系統的攔截飛彈，目前僅剩約25%的庫存可應付所有軍事計畫所需。如此令人憂心的彈藥消耗情況，促使川普政府上月凍結了最新一批對烏克蘭的彈藥轉運計畫。

報導指出，愛國者飛彈庫存已降至極低程度，引發五角大廈內部憂心，可能影響美軍未來的行動，國防部副部長范博格（Stephen Feinberg）因此授權，在審查各項武器運送去向的同時，暫停轉運作業。

知情人士表示，川普與烏克蘭總統澤倫斯基通話時表示，他雖曾指示審查美國武器庫存，但並未下令凍結，因此不應對武器交付中止負責。不過，4位直接知情人士透露，美方6月決定停止轉運，很大程度上是根據五角大廈的全球彈藥追蹤系統。

這套系統由參謀首長聯席會議與國防安全合作署（DSCA）負責管理，用於計算執行美軍作戰計畫所需的最低彈藥量。系統顯示，自拜登政府啟動軍援烏克蘭以來，多種關鍵彈藥的庫存量已連年低於最低門檻。

知情人士指出，川普政府早在2月左右，就開始審查愛國者飛彈和其他彈藥的消耗情況。隨著美國在中東部署更多攔截飛彈，支援打擊葉門叛軍青年運動與協助以色列後，相關討論進程也隨之加快。然而，情況在川普下令轟炸伊朗核子設施後進一步惡化。當時，為了攔截伊朗報復性發射彈道飛彈，美軍發射了近30枚愛國者飛彈。

愛國者飛彈及其他彈藥近期的枯竭狀況，也成為國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）所提出「建議備忘錄」的部分依據。該備忘錄列出數種節約武器的方案，並呈報到范博格辦公室。

先前有報導指出，柯伯吉曾下令暫停對烏武器轉運，但2位知情人士表示，次長辦公室無權單方面做出此類決定，而是由柯伯吉的上級、副部長范博格拍板，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）隨後批准。

只是，此次突然的凍結正值烏克蘭面臨關鍵時刻；俄方上周發動至今最大規模的空中攻勢，而烏方取得精準導引武器和更基本武器的選項有限，難以抵禦日益猛烈的俄軍攻擊。川普最終7日決定改變立場，允許將部分防禦性彈藥運往烏克蘭。

白宮和五角大廈發言人皆證實，將依川普指示恢復部分軍火運送，但並未具體說明是否會包含目前庫存已降至危險水位的武器。