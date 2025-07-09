川普擬提供更多武器 烏克蘭將針對防空加強與美聯繫
在美國總統川普宣布將運送更多武器給烏克蘭之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說，將與美國就防空議題「加強」聯繫。
綜合法新社與路透社報導，澤倫斯基在每日例行演說中表示：「我今天指示烏克蘭國防部長和參謀總長加強與美方的所有聯繫。」
他還說：「我們現在擁有必要的政治表態和決策，必須盡快落實以保護我們的人民和陣地。這主要與防空相關。」
川普昨天說，美國將運送更多武器給烏克蘭以協助這個國家抵禦俄羅斯步步進逼，主要是防禦性武器。
澤倫斯基指出，當前武器交付重點在於「防空及美國的其他補給項目」。
他還說：「這些極為重要的（武器）交付意味著拯救生命和保護烏克蘭城市與村莊。我預期（雙方）聯繫很快會有結果。此外，我們這週正為軍方和政治團隊的會議安排做準備。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言