川普擬提供更多武器 烏克蘭將針對防空加強與美聯繫

在美國總統川普宣布將運送更多武器給烏克蘭之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說，將與美國就防空議題「加強」聯繫。

綜合法新社與路透社報導，澤倫斯基在每日例行演說中表示：「我今天指示烏克蘭國防部長和參謀總長加強與美方的所有聯繫。」

他還說：「我們現在擁有必要的政治表態和決策，必須盡快落實以保護我們的人民和陣地。這主要與防空相關。」

川普昨天說，美國將運送更多武器給烏克蘭以協助這個國家抵禦俄羅斯步步進逼，主要是防禦性武器。

澤倫斯基指出，當前武器交付重點在於「防空及美國的其他補給項目」。

他還說：「這些極為重要的（武器）交付意味著拯救生命和保護烏克蘭城市與村莊。我預期（雙方）聯繫很快會有結果。此外，我們這週正為軍方和政治團隊的會議安排做準備。」