批普亭「滿口屁話」 川普：已核准運送防禦武器給烏克蘭

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）和俄羅斯總統普亭（右）。美聯社
美國總統川普（左）和俄羅斯總統普亭（右）。美聯社

俄烏戰爭未歇，美國總統川普8日罕見抱怨俄羅斯總統普亭，不但表達他對普亭感到不滿，也批評普亭對美國滿口「屁話」（bullshit），指普亭表面上對美國態度很好，但都沒有意義。

川普並表示，他已經核准運送防禦武器給烏克蘭，指普亭殺了太多人；川普說，他正認真考慮對俄國執行制裁。

五角大廈上周才宣布暫緩對基輔的關鍵軍援，不過川普政府近日對軍援烏克蘭的態度又出現180度的轉變，川普7日表示，願意向烏克蘭提供更多武器。

川普8日舉行內閣會議，他談及俄烏戰爭時表示，美國現在正與普亭周旋，而美方對普亭感到不滿，「我對普亭很不滿」；川普說，普亭殺了很多人，指俄烏戰場上每周有7千人陣亡。

川普表示，美國提供給烏克蘭最精良的軍事裝備，包括反坦克武器、飛彈等，才讓烏克蘭德以繼續支撐下去，但也稱讚烏克蘭士兵非常勇敢。

川普也提到說，美國生產製造世界上最好、無人可及的軍事裝備，但承包商製造的速度太慢了，必須讓他們加把勁，加快生產速度。

川普指出，由於普亭的作為，川普已經核准運送防禦武器給烏克蘭；川普說，俄烏戰爭應該要結束，並抱怨普亭對美國滿口屁話，雖然對美國的態度很好，都最後發現都是沒有意義的；川普也說，他正認真考慮對俄國執行制裁。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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