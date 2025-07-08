非常不爽普亭！川普向澤倫斯基保證「增加對烏克蘭軍援」

華爾街日報報導，華府對烏克蘭軍援政策急轉彎，美國總統川普於當地時間7日表示，將不得不向烏克蘭提供更多武器，且知情人士透露，川普向烏克蘭總統澤倫斯基保證，將提供一切能挪出的軍事援助。五角大廈上周才宣布暫緩對基輔的關鍵軍援。

五角大廈上周以庫存大幅減少為由宣布，暫緩向烏克蘭運送包括愛國者飛彈等防空飛彈、精準制導彈藥和其他武器。此舉令烏克蘭官員及其他盟國深感錯愕。

不過，川普7日談到是否繼續對烏克蘭提供武器時告訴記者：「我們別無選擇，烏克蘭必須能自我防衛。」他補充，「烏克蘭現在遭到猛烈攻擊，真的非常猛烈。我們得再送更多武器。」

華爾街日報引述知情人士透露，川普4日與烏克蘭總統澤倫斯基通話表示，由於美軍6月對伊朗發動攻擊，他曾指示對五角大廈的彈藥庫存進行檢討，但並未下令國防部凍結對烏克蘭的軍援。

川普與澤倫斯基通話的時間點，正是在他與俄羅斯總統普亭通話後不久。川普當時公開表示，自己對那次通話「非常失望」，並坦言「在烏克蘭和平協議上毫無進展」。

克里姆林宮指出，川普在通話中敦促普亭結束戰爭，但遭到拒絕。

川普強調，他仍堅定希望迅速結束俄烏戰爭，並在7日晚間在白宮晚宴接待以色列總理內唐亞胡時表示：「坦白說，我對普亭遲遲沒有停手感到失望」，還說「我對普亭非常不滿」。

根據華爾街日報報導，知情人士表示，川普已向澤倫斯基保證，美方會提供一切能挪出的軍事援助。不過，五角大廈發言人指出，相關軍援仍處於擱置狀態。