烏克蘭情報：俄無人機逾6成電子零件來自中國

烏克蘭國防部情報總局（HUR）今天表示，俄羅斯製自殺式無人機內部所使用的電子零件中，有約60%至65%來自中國，顯示中國製零組件正逐步取代西方產品。

根據美國媒體自由電台（Radio Liberty）烏語網站報導，烏方情報機構指出，俄軍於今年5月首次使用的新型「Geran-2」無人機中，中國製零件占比已達6成，首次超越美國零件。瑞士製零件則居第3位。

報導引述知情官員指出，俄方目前正強化無人機抗干擾能力，包括增設衛星導航天線、使用3G數據機，並透過通訊軟體Telegram上的機器人功能，傳送無人機定位與數據，以利俄軍分析烏方電子作戰與防空部署。此外，無人機在彈頭承載量與抗濕氣性能方面亦有所提升。

烏克蘭情報總局上週五（4日）公布一系列空襲烏克蘭的俄軍無人機殘骸照片，其中一張清晰可見供應商標籤印有「Suzhou ECOD Precision Manufacturing CoLtd」字樣。

中央社記者試圖登入該公司官網，目前已無法開啟。不過根據先前網頁快照，該公司註明地址位於中國江蘇省蘇州市，進一步證實無人機部件由中方供應。

該公司主要從事電腦數值控制（CNC）加工機器的零件、板金部件、注塑與沖壓產品生產，並於今年4月參加在俄羅斯聖彼得堡舉行的機械工業展。

烏克蘭國防部情報總局曾指出，在俄軍無人機中發現多種中國製零件，包括收發器、發電機、信號轉換器與其他晶片。

美國國務院今年1月曾發布報告，對中國持續向俄羅斯提供可用於軍事用途的產品表示「深切關切」。當中提及多項中國出口俄羅斯的軍民兩用物資，包括微電子零件、CNC工具部件，以及其他軍用關鍵零組件。

該份報告也指出，這些零件來源除中國外，還包括馬來西亞、土耳其與阿拉伯聯合大公國。不過，報導中提到的「Suzhou ECOD Precision Manufacturing CoLtd」並未列入當前的美方制裁名單。

另據「紐約時報」近期報導，美國政府自前總統拜登（Joe Biden）任內以來，針對與俄羅斯有關的個人與企業已實施超過6200項制裁措施。然而，自總統川普（Donald Trump）今年就任後，尚未有新增對俄制裁行動。

報導指出，西方對俄出口管制形同「貓捉老鼠」遊戲，不少空殼公司透過多點轉運規避禁令。紐時曾調查發現，至少有逾130家註冊於中國及香港的公司對外宣稱可協助將被禁晶片輸往俄羅斯。

中國外交部則多次重申，中方未向俄烏任何一方直接提供武器。