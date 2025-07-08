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義大利主辦烏克蘭重建會議 歐盟齊挺烏、美態度關鍵

中央社／ 羅馬7日專電

「2025烏克蘭重建會議」10日在羅馬登場，今年多位歐盟領袖料將親自出席，展現歐洲團結挺烏決心。美國近期重新檢視對烏軍援，讓美方態度備受矚目，地主國義大利盼藉此會議，重申「美歐同盟」挺烏抗俄立場。

「2025烏克蘭重建會議」（Ukraine RecoveryConference）10、11日在羅馬舉行。義媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、歐盟執會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、波蘭總理圖斯克（DonaldTusk）將出席，共計約100個官方代表團、40個國際組織及數千家企業參加。

基輔郵報（Kyiv Post）7日報導，美國總統川普將派烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）出席會議，並與澤倫斯基會談。

基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）日前向中央社等駐義外媒記者舉行視訊說明會，與會者包括曾任烏克蘭經濟部長的學院主席米洛瓦諾夫（Tymofiy Mylovanov），戰略計劃專家菲多申科（Maxim Fedoseienko），總體經濟學家克魯柯維茲（Dmytro Krukovets）。

烏克蘭專家在會中回應中央社記者提問指出，去年會議沒看到中國代表團，他認為今年應也不會有中國官方代表團參加，目前有些中國公司仍在烏克蘭營運，提供設備服務，但多屬歷史久遠的商業關係，烏中之間現在沒有特別進行中的重建計畫，也沒有大型基礎設施合作項目。

米洛瓦諾夫則提到，目前俄羅斯、中國、伊朗、北韓都積極從俄烏戰場取得數據，用以研發國防科技，因應未來型態的戰爭，西方應有所體認，投資研發國防科技才能決勝未來。他坦言，有些目前備受推崇的知名無人機公司，產品在烏克蘭實戰中測試，表現不好、根本毫無用處。

今年烏克蘭重建會議最受關注的焦點是國防與能源產業，烏克蘭經濟專家指出，其他經濟策略項目還包括交通基礎設施、農業食品、IT通訊、鋼鐵、關鍵原料。

米洛瓦諾夫指出，許多投資者很注重烏克蘭人力資本情況，他期望在約2年半後，許多留學波蘭、德國的高素質人才能回到烏克蘭，因此烏克蘭政府必須打造讓青年願意回流的環境。

米洛瓦諾夫強調，儘管俄烏戰爭仍未停歇，烏克蘭重建工作也能同步推動，他舉例，烏克蘭許多城市遭受攻擊，卻未發生大規模停電，這都要歸功於國際社會過去2年多對烏克蘭發電設施重建能力的投資，以及對新型替代能源、分散式能源的建設。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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