俄烏無人機對轟 澤倫斯基喊增產：目標今年拿到數十萬架

俄烏六日派數百架無人機襲擊對方，使俄羅斯民航運輸陷入癱瘓。烏克蘭總統澤倫斯基則宣布與西方盟友達成協議，將大規模提升無人機產能。

澤倫斯基五日發表談話，提到烏克蘭已與歐洲盟友及美國一家防務公司達成協議，將擴大無人機生產，以確保今年獲得數十萬架無人機。他雖未透露是哪家美企，但證實與丹麥達成協議，在丹麥境內合作生產無人機和其他武器。

烏克蘭國家緊急情況服務局在社群媒體ＴＧ發文，指稱烏東的蘇米州有兩人喪生、烏南的敖德薩州有一人喪生。根據烏南的赫松州州長，該州有一人喪生。

烏克蘭官員七日說，俄羅斯出動逾百架無人機，過去廿四小時的夜襲共造成至少十名平民罹難、卅八人受傷，大多在烏東的哈爾科夫州及第聶伯羅州。

俄國最近已加強對烏克蘭平民地區的空襲。澤倫斯基七日表示，近一周來，俄方出動與發射約一二七○架無人機、卅九枚飛彈及約一千枚威力強大的滑翔炸彈攻擊烏克蘭。

俄國國防部及俄國貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫六日也說，其空防擊落一五九架烏克蘭無人機，導致俄烏邊界的該州兩名平民受傷。

俄國交通部表示，由於五日及六日凌晨的烏克蘭無人機襲擊，使俄國數百個航班誤點或取消。社媒流傳的照片顯示，搭機旅客擠在莫斯科和聖彼得堡等俄國主要的國際機場。航班遭打亂也影響莫斯科的瑞米提耶佛機場和聖彼得堡的甫爾可伏機場，俄國西部與中部的其他機場航班也大亂。