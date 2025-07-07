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首度在烏第聶伯羅州奪下1村 俄打擊基輔信心

中央社／ 基輔7日綜合外電報導

俄羅斯軍隊在烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州界地帶與烏軍纏鬥數月後，今天宣稱首度在第聶伯羅彼得羅夫斯克州奪下1座村莊，對基輔的信心帶來一記打擊。

法新社報導，隨著美國主導的俄烏停火談判停滯不前，俄國也加重一系列攻勢。俄軍在宣布今天消息前，又以無人機和飛彈發動新一波大規模攻擊，目標包括烏克蘭的募兵中心。

俄羅斯國防部表示，其部隊已攻下第聶伯羅彼得羅夫斯克州村莊達奇涅（Dachne）。該州位處重要的工業礦產區，近來也遭受愈來愈多俄羅斯空襲

第聶伯羅彼得羅夫斯克州不在莫斯科公開宣稱屬於俄羅斯領土的5個烏克蘭州之內，這5州分別是頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和克里米亞（Crimea）。

過去幾個月，俄軍似乎將跨過第聶伯羅彼得羅夫斯克州州界列為關鍵戰略目標；若更深入打進第聶伯羅彼得羅夫斯克州，恐怕會對烏克蘭帶來後勤和經濟上的問題。

俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略至今3年多，並在與第聶伯羅彼得羅夫斯克州相鄰的頓內茨克州一路推進後，今年6月首度宣稱俄軍已越過州界。

不過，基輔至今都未能讓俄羅斯在第聶伯羅彼得羅夫斯克州占有任何據點。烏克蘭軍方今天稍早還說，其部隊「擊退了」當地攻勢，包括在達奇涅「附近一帶」的攻擊。

不過，烏軍今天也在社群媒體上表示，烏克蘭東部城市哈爾科夫（Kharkiv）和南部城市札波羅熱各有1個募兵中心遭到俄羅斯無人機攻擊，分別造成3人和1人受傷，而這似乎是莫斯科新的攻擊趨勢，專門鎖定烏克蘭的軍事設施。

烏克蘭政府資助的戰略通訊中心（Centre forStrategic Communications）指出，俄羅斯上週也攻擊了克列緬丘格（Kremenchuk）、克利福洛（KryvyiRih）和波塔瓦（Poltava）這3座城市的募兵中心。

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