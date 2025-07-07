俄羅斯夜襲烏克蘭 造成4死30多人受傷
烏克蘭地方官員今天表示，俄羅斯的襲擊一夜之間在烏克蘭造成4人死亡30多人受傷。
烏克蘭國家緊急情況服務局透過Telegram發文表示，在烏克蘭東部蘇米州（Sumy）有2人死亡，烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）有1人喪生。根據赫松州（Kherson）州長，另有1人在烏克蘭南方的赫松州遇害。
官方說，另有30多人受傷，大多在在東部的哈爾科夫州（Kharkiv）與第聶伯羅州（Dnipropetrovsk）。
基輔市長在Telegram寫道，俄羅斯無人機也襲擊了烏克蘭首都基輔，造成建築物受損，但沒有人傷亡。
俄羅斯國防部表示，俄方擊落91架烏克蘭無人機，其中有8架在莫斯科州，其餘則在毗連烏克蘭的邊境。
7月4日俄羅斯發動其自2022年2月入侵烏克蘭以來最大規模的無人機與飛彈襲擊，共派出530多架無人機與發射十餘枚飛彈，造成至少2人死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言