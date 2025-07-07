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俄羅斯夜襲烏克蘭 造成4死30多人受傷

中央社／ 基輔7日綜合外電報導
俄羅斯襲擊烏克蘭。新華社資料照片
俄羅斯襲擊烏克蘭。新華社資料照片

烏克蘭地方官員今天表示，俄羅斯的襲擊一夜之間在烏克蘭造成4人死亡30多人受傷。

烏克蘭國家緊急情況服務局透過Telegram發文表示，在烏克蘭東部蘇米州（Sumy）有2人死亡，烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）有1人喪生。根據赫松州（Kherson）州長，另有1人在烏克蘭南方的赫松州遇害。

官方說，另有30多人受傷，大多在在東部的哈爾科夫州（Kharkiv）與第聶伯羅州（Dnipropetrovsk）。

基輔市長在Telegram寫道，俄羅斯無人機也襲擊了烏克蘭首都基輔，造成建築物受損，但沒有人傷亡。

俄羅斯國防部表示，俄方擊落91架烏克蘭無人機，其中有8架在莫斯科州，其餘則在毗連烏克蘭的邊境。

7月4日俄羅斯發動其自2022年2月入侵烏克蘭以來最大規模的無人機與飛彈襲擊，共派出530多架無人機與發射十餘枚飛彈，造成至少2人死亡。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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