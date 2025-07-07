俄烏無人機互襲 澤倫斯基：與歐美協議增產「數十萬架」無人機

周日，俄羅斯和烏克蘭相互發動數百架無人機襲擊對方，導致俄國航空運輸陷入癱瘓。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基宣布與西方夥伴達成協議，將大規模提升無人機產能。

英國衛報報導，澤倫斯基周日深夜對烏克蘭民眾發表視訊談話說，烏克蘭已與歐洲盟友及美國一家防務公司達成協議，要擴大無人機生產，確保今年再獲得「數十萬架」無人機。他未透露美企名稱，但證實與丹麥達成協議，會在丹麥本土合作生產無人機和其他武器。

烏方官員稱，俄羅斯無人機周日襲擊造成基輔3名平民受傷，東北部第二大城哈爾科夫至少2人受傷。俄軍涉及「見證者」無人機的攻擊行動，也鎖定中部城市尼古拉耶夫的港口基礎設施，倉庫與港口電網受損但無人傷亡。至於東部前線城鎮科斯蒂安蒂尼夫卡，檢方說俄軍滑翔炸彈與無人機攻擊造成4名平民死亡、1人受傷，其中一架無人機擊中行駛中的汽車，車內夫妻39歲女性與40歲男性，當場喪生。

莫斯科市長索比亞寧表示，6架烏克蘭無人機襲擊莫斯科，另有2架出現在第二大城市聖彼得堡郊外。俄羅斯民航局通報，兩大城市與多個區域中心機場臨時關閉，數十架航班延誤。

俄羅斯宣稱攻占頓內茨克的皮杜布內村與哈爾科夫的索博利夫卡村，烏方未立即回應，消息亦未獲第三方確認。

法國總統馬克宏預計周二赴英國展開國事訪問，將在議會發表演說，並共同主持一場討論烏克蘭問題的會議。周四，馬克宏會在倫敦與英國首相施凱爾舉行第37屆法英峰會，討論加強防務合作以應對俄烏戰爭。愛麗舍宮表示，峰會將涉及停火後向烏克蘭部署「安全保障部隊」，以及如何「擴大施壓」俄羅斯接受無條件停火。