烏克蘭空襲！俄羅斯國防部：防空系統連夜擊落120架無人機
俄羅斯國防部今天表示，防空系統在一夜之間擊落120架烏克蘭無人機，並未造成損害。多數無人機是在毗鄰烏國的地區遭擊落。
路透社報導，俄烏戰爭延燒已逾3年，烏克蘭愈來愈常運用無人機來深入攻擊俄國境內目標。
俄國國防部表示，夜間攔截的無人機包括西部布揚斯克州（Bryansk）上空的30架、庫斯克州（Kursk）的29架及貝爾哥羅德州（Belgorod）的17架。這3州都與烏國共享邊界。
另有18架無人機是在毗鄰庫斯克州的奧勒爾州（Oryol）上空遭擊落。奧勒爾州之前也曾被瞄準石油設施的烏國無人機擊中。
由於無人機來襲，俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsiya）夜間對聖彼得堡（St. Petersburg）、卡路加（Kaluga）、莫斯科（Moscow）、下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）機場實施限制措施以策安全，隨後又宣布解除限制。
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