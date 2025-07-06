俄再大規模襲烏！ 川普暗示加碼制裁 批普亭「只想殺人」

俄羅斯四日對烏克蘭發動雙方全面開戰三年以來最大規模無人機和飛彈攻擊後，美國總統川普同日批評，莫斯科只想「繼續殺人」，並暗示可能對俄國實施制裁。

川普說，與俄國總統普亭三日的通話令他「很不開心」，對方「想一路走下去，純粹繼續殺人，這不是件好事」。川普還說，兩人談了很多跟制裁有關的事，對方「明白這可能會發生」。

「雙普」此一已知的最新通話在沒有任何的突破下結束，之後俄國對烏克蘭發動達數小時的空襲。

數名法新社記者在烏克蘭首都基輔聽到無人機在空中飛行的噪音，並且一整夜爆炸聲四起，其中包括烏克蘭防空系統抵禦攻擊的聲音。

一名經歷過俄軍前幾次空襲的基輔居民說，四日凌晨的攻勢感覺和以往不同，「過去從未發生過像這樣的攻擊，從沒有過這麼多爆炸」。

另外，川普四日和烏克蘭總統澤倫斯基通話後，澤倫斯基在社群媒體ＴＧ提到，兩人討論國防生產合作，以及聯合採購和投資等事宜。

基輔持續要求華府出售更多愛國者飛彈及其一整套飛彈防禦系統。五角大廈一日則突宣布停止向烏克蘭運送部分武器。德國表示，正洽談向美方買愛國者系統，以填補此一缺口。

一位消息人士四日對路透說，在美烏領袖「非常好」的對話後，對川普政府能恢復愛國者飛彈對烏克蘭的供應感到樂觀。