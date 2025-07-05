傳波及陸領事館！俄軍大規模襲擊烏 無人機殘骸驚見「陸製零件」

（德國之聲中文網）周五（7月4日），就在川普與普亭通電話僅數小時之後，俄羅斯對基輔及烏克蘭其他城市發動了迄今為止戰爭中最大規模的無人機與導彈襲擊。

俄方無人機和被烏克蘭防空系統攔截後掉落的碎片，擊中了波蘭駐基輔大使館的領事部門以及烏克蘭南部城市敖德薩的中國領事館。

烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）周五在社交平台X上表示：「普亭明顯表現出對美國以及所有呼籲結束戰爭者的徹底蔑視。他是故意這樣做的。」

烏克蘭當局表示，調查人員在無人機殘骸中發現了中國制造的零件。瑟比加寫道，這些中國零部件幫助了擊中中國駐敖德薩領事館的襲擊。「沒有比這更貼切的隱喻，說明普亭在升級戰爭與恐怖的同時，還把其他國家牽扯進來。」

這不是中國駐敖德薩領事館第一次挨俄軍炸彈。2023年7月19日至20日晚，該領事館大樓在俄軍襲擊中受損。

當時，中國外交部發言人表示，「中國駐敖德薩總領館附近發生爆炸，衝擊波震落了總領館部分牆面和窗戶玻璃。總領館人員早已撤離，沒有造成人員傷亡。中方密切關注有關動向，繼續同有關方面保持溝通，採取一切必要措施維護中國在烏機構及人員安全。」

烏克蘭襲擊俄空軍基地

烏克蘭軍方周六表示，他們襲擊了位於俄羅斯沃羅涅日地區的博裡索格列布斯克空軍基地。

基輔方面稱，該基地部署有俄羅斯蘇-34、蘇-35S和蘇-30SM等戰機。他們還稱打擊了一個滑翔炸彈倉庫、訓練用飛機以及其他設備。

上述信息尚無法獨立證實。

烏克蘭武裝部隊在Telegram上發布聲明稱：「國防力量正在繼續採取一切措施，削弱俄羅斯佔領者攻擊民用基礎設施的能力，並迫使俄羅斯聯邦停止其對烏克蘭的武裝侵略。」

沃羅涅日州州長古謝夫（Aleksandr Gusev）報告稱該地區遭到破壞，但未說明具體目標。

俄羅斯國防部表示，共擊落94架烏克蘭無人機，其中34架的擊落發生在沃羅涅日地區上空。

烏克蘭方面還報告稱，周六早上再次遭到俄羅斯無人機襲擊。烏克蘭軍事州長西涅古博夫（Oleh Synegubov）在Telegram上發文稱，至少有三人受傷，包括一名12歲男孩，地點位於丘胡伊夫市。

俄羅斯再次證實高級將領被烏軍擊斃

英國國防部在每日情報更新中表示，俄羅斯已經證實俄羅斯海軍副總司令古德科夫（Mikhail Gudkov）在3月28日的烏克蘭襲擊中死亡。

這使他成為今年以來第二位陣亡的俄羅斯高級將領，也是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，第16位被擊斃的俄羅斯高級將領。

英國國防部表示：「如此多高級軍官的損失，可能已經削弱了俄軍部分軍隊的指揮與控制能力。這也可能導致俄軍在戰術和作戰層面的困境。」

川普周五與澤倫斯基通話

對於周五（7月4日）俄羅斯對烏克蘭的大規模襲擊，美國總統川普表示「非常不高興」。

川普當天晚些時候與烏克蘭總統澤倫斯基通話，通話結果似乎更加積極。

川普在「空軍一號」上告訴記者，這次通話「進行得很好」。

澤倫斯基在通話後於社交媒體上表示：「我們討論了防空方面的合作機會，並同意將共同努力加強對烏克蘭領空的防護。」

關於與普亭的通話，川普暗示美國可能會進一步制裁俄羅斯。

川普表示：「我們談了很多關於制裁的問題。他（普亭）明白制裁可能即將到來。」

川普在選戰中一再表示，如果他重新上台，將迅速結束戰爭。他最初對普亭表現出親近態度，這與前任白宮政府形成鮮明對比。

然而，這些親近姿態未能加快和平的腳步。最近，川普多次對普亭表達不滿。是否會因此對烏克蘭提供更多支持，還有待觀察。

（綜合報導）

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