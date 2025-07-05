快訊

暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

不忍了？川普猛批普亭「只想繼續殺人」 暗示將對俄祭制裁

中央社／ 華盛頓/基輔4日綜合外電報導
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭。圖／法新社
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭。圖／法新社

俄羅斯今天對烏克蘭發動雙方全面開戰3年以來最大規模無人機和飛彈攻擊後，美國總統川普今天表示，莫斯科只想「繼續殺人」，他暗示可能對俄國實施制裁。

法新社報導，川普（Donald Trump）表示，他與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天的通話令他「非常不開心」，對方「想一路走下去，純粹繼續殺人，這不是件好事」。

川普還透露，他與普亭「大量」談及制裁，他說對方「明白這可能將會發生」。

川普和普亭的通話在無任何突破下便結束，其後俄羅斯對烏克蘭發動長達數小時轟炸，烏克蘭各地民眾被迫緊急避難。

數名法新社記者在烏克蘭首都基輔聽到無人機在空中飛行的噪音，一整夜爆炸聲四起，包括烏克蘭防空系統抵禦攻擊的聲音。

1名經歷過俄羅斯前幾次攻擊的基輔居民表示，今天凌晨的攻勢感覺和以往不同，「過去從未發生過像這樣的攻擊，從沒有過這麼多爆炸」。

基輔救難單位表示，當地至少有26人在俄羅斯的打擊行動中受傷。波蘭也說其在基輔的大使館建物遇襲受損，但無人員受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天與川普通話，他事後在社群媒體上透露，雙方同意合作加強烏克蘭的防禦。

澤倫斯基表示：「我們談到了防空的機會，並同意彼此將合作加強保護我們的領空。」

澤倫斯基還說，川普與普亭昨天通話仍在進行中時，烏克蘭各地便開始響起空襲警報。他特別呼籲美國加強對莫斯科施壓。

烏克蘭若要有能力抵禦俄羅斯的大量無人機和飛彈攻擊，美國的軍事援助至關重要。但基輔越來越擔心美方是否會繼續提供軍援，美國本週已宣布將其中一些援助減少。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，這是道「明確訊號」，意味由27國組成的歐盟有必要「加緊」行動。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 澤倫斯基 烏克蘭 美國

延伸閱讀

法案過關太開心！川普夫婦白宮大秀恩愛 擁吻嗨跳「魔性搓澡舞」

知情人士：川普擬10月訪陸 邀這些重量級企業家同行

美國家公園對外國客漲價 川普簽行政令貫徹「美國優先」

農場旅館無證客有望不被驅逐 川普：準備推動立法

相關新聞

不忍了？川普猛批普亭「只想繼續殺人」 暗示將對俄祭制裁

俄羅斯今天對烏克蘭發動雙方全面開戰3年以來最大規模無人機和飛彈攻擊後，美國總統川普今天表示，莫斯科只想「繼續殺人」，他暗...

與川普通話 澤倫斯基要求更多「愛國者」 德國願意埋單

川普總統4日與烏克蘭總理澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)通話，澤倫斯基表示，他與川普談到防空，希望美國...

川普與普亭通話促停戰 傳遭拒

在美國國防部一日暫停運送武器給烏克蘭後，美國總統川普與俄羅斯總統普亭三日首次通話，談話內容雖與俄烏戰爭有關，對停火卻沒進...

南華早報：王毅承認中不願俄戰敗 憂遭美全力對付

香港「南華早報」報導，中國外交部長王毅2日告訴歐洲聯盟外交與安全政策高級代表卡拉斯，北京當局不希望俄羅斯在烏克蘭戰敗，擔...

烏克蘭總統幕僚長：澤倫斯基與川普進行重要通話

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克表示，澤倫斯基今天與美國總統川普（Donal...

俄烏宣布再換戰俘 澤倫斯基盼所有烏克蘭俘囚獲釋

俄羅斯與烏克蘭今天宣布展開新一輪戰俘交換，這是雙方上月在土耳其伊斯坦堡和平談判中所達成協議的一部分。烏國總統澤倫斯基強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。