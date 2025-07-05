不忍了？川普猛批普亭「只想繼續殺人」 暗示將對俄祭制裁

俄羅斯今天對烏克蘭發動雙方全面開戰3年以來最大規模無人機和飛彈攻擊後，美國總統川普今天表示，莫斯科只想「繼續殺人」，他暗示可能對俄國實施制裁。

法新社報導，川普（Donald Trump）表示，他與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天的通話令他「非常不開心」，對方「想一路走下去，純粹繼續殺人，這不是件好事」。

川普還透露，他與普亭「大量」談及制裁，他說對方「明白這可能將會發生」。

川普和普亭的通話在無任何突破下便結束，其後俄羅斯對烏克蘭發動長達數小時轟炸，烏克蘭各地民眾被迫緊急避難。

數名法新社記者在烏克蘭首都基輔聽到無人機在空中飛行的噪音，一整夜爆炸聲四起，包括烏克蘭防空系統抵禦攻擊的聲音。

1名經歷過俄羅斯前幾次攻擊的基輔居民表示，今天凌晨的攻勢感覺和以往不同，「過去從未發生過像這樣的攻擊，從沒有過這麼多爆炸」。

基輔救難單位表示，當地至少有26人在俄羅斯的打擊行動中受傷。波蘭也說其在基輔的大使館建物遇襲受損，但無人員受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天與川普通話，他事後在社群媒體上透露，雙方同意合作加強烏克蘭的防禦。

澤倫斯基表示：「我們談到了防空的機會，並同意彼此將合作加強保護我們的領空。」

澤倫斯基還說，川普與普亭昨天通話仍在進行中時，烏克蘭各地便開始響起空襲警報。他特別呼籲美國加強對莫斯科施壓。

烏克蘭若要有能力抵禦俄羅斯的大量無人機和飛彈攻擊，美國的軍事援助至關重要。但基輔越來越擔心美方是否會繼續提供軍援，美國本週已宣布將其中一些援助減少。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，這是道「明確訊號」，意味由27國組成的歐盟有必要「加緊」行動。