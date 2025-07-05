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川普、澤倫斯基會談 討論武器及俄羅斯攻擊升級

中央社／ 基輔/華盛頓4日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基說，他今天與美國總統川普會談討論防空問題，並同意在俄羅斯攻擊升級之際，提升基輔「捍衛領空」的能力。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在加密通訊軟體Telegram上的訊息還說，他與川普討論國防生產合作，以及聯合採購和投資等方面。

烏克蘭一直要求華盛頓出售更多的愛國者飛彈和系統，烏克蘭認為這些飛彈系統是保護其免受俄羅斯日益加強空襲的關鍵。

華盛頓決定停止向烏克蘭運送部分武器，這促使基輔發出警告，稱此舉將削弱其抵禦俄羅斯空襲和戰場進攻的能力。德國表示，正在洽談購買愛國者防空系統，以彌補這個缺口。

一位消息人士告訴路透社，在兩位總統「非常好」的對話後，他們對能夠恢復愛國者飛彈的供應感到樂觀。

澤倫斯基表示，他和川普已達成共識，「安排我們團隊會面，以加強空防。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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