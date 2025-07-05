烏攔截機擊落多架俄無人機 澤倫斯基：加速開發生產

中央社／ 基輔4日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說，在前一晚的俄羅斯襲擊基輔行動中，攔截型無人機有效地擊落許多俄羅斯無人機，他再次呼籲加速開發和生產這些攔截機。

澤倫斯基說，這場長達數小時的攻擊是持續40個月戰爭中規模最大一次，俄軍發動超過500架無人機和飛彈攻擊，雖然「很艱難，但其中有很大一部分被攔截擊落」。

澤倫斯基在每晚的視訊演講中說：「今天我們的攔截型無人機也帶來重要成果。這些攔截機確實擊落數十架「見證者」（Shahed）無人機。」

「我們正在盡可能擴大規模，增加生產這些攔截型無人機，並為我們的無人機操作員提供更多培訓和準備。這是一項明確的任務。」

澤倫斯基長期以來一直專注於無人機開發製造，在2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭時，這個產業幾乎不存在。

最近幾週，他更加具體地提及研發攔截型無人機的必要性，以抵禦俄羅斯無人機配合飛彈日益密集的攻擊。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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