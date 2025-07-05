川普與普亭通話促停戰傳遭拒 俄對基輔最大規模空襲

在美國國防部一日暫停運送武器給烏克蘭後，美國總統川普與俄羅斯總統普亭三日首次通話，談話內容雖與俄烏戰爭有關，對停火卻沒進展。

川普四日則和烏克蘭總統澤倫斯基通話。澤倫斯基幕僚長葉爾馬克同日在社群媒體發文指稱，通話內容「很重要且很有意義」，其中所有細節將很快公布。

另據美媒Axios報導，美烏領袖談到烏克蘭所需的防空武器與俄國對烏克蘭加劇的空襲。

川普三日準備離開華府前往愛荷華州發表演說前對媒體說，對俄烏終戰，此次與普亭的通話並無任何進展。根據克里姆林宮公布的新聞簡報，川普呼籲普亭盡快結束俄烏戰爭，但普亭予以拒絕。

川普表示，美國並沒有決定是否暫停提供軍火給基輔，美國要檢查是否把武器留做五角大廈庫存。川普說，「我們必須確定我們自己有足夠武器」。

普亭顧問鄂夏柯夫則說，普亭在電話中對川普表示，俄國對在烏克蘭的目標絕不會退讓，即使川普敦促加快結束衝突也一樣。

俄國官媒塔斯社（ＴＡＳＳ）報導，鄂夏柯夫提到，普亭在電話中對川普說，俄國一定會達成目標，即消除導致當前局面的「根本原因」，且俄國絕對不會放棄這些目標。

華爾街日報報導說，普亭所謂的根本原因是克宮對阻止烏克蘭接受西方國家援助、削減烏克蘭作為主權獨立國家的描述。

鄂夏柯夫還說，俄國準備好跟烏克蘭持續磋商，但莫斯科與基輔尚未敲定新一輪會談的日期。他指稱，川普與普亭此次並沒討論到美國暫停提供軍火給烏克蘭。

美國原積極斡旋俄烏停火，但六月無法說服普亭接受臨時停火協議後，白宮就減少促成基輔與莫斯科簽和平協議的作為。川普上周在荷蘭海牙的北約峰會表明，普亭要為俄烏戰爭負最大責任。

另外，俄國四日向烏克蘭首都基輔發動自俄烏開戰三年多來最大規模的無人機和飛彈攻勢，烏克蘭空軍同日對烏媒指稱，俄軍這波共出動五三九架無人機並射十一枚飛彈，造成至少廿三人受傷與多棟建築物受損。