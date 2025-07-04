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俄烏宣布再換戰俘 澤倫斯基盼所有烏克蘭俘囚獲釋

中央社／ 基輔4日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。圖／美聯社

俄羅斯烏克蘭今天宣布展開新一輪戰俘交換，這是雙方上月在土耳其伊斯坦堡和平談判中所達成協議的一部分。烏國總統澤倫斯基強調，其目標是讓所有烏人俘虜自俄國手中獲釋。

法新社報導，俄羅斯全面侵略烏克蘭的3年多期間，交戰雙方曾數次換俘。俄烏兩國在最近於伊斯坦堡（Istanbul）舉行的談判中，皆同意釋放所有重傷、患病及25歲以下戰俘。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）公布獲釋烏軍的照片，他們身披烏克蘭的藍黃兩色國旗。

他在社群媒體發文指出：「我們的人回家了。他們大部分人自2022年起即遭俄羅斯關押。」

澤倫斯基表示，這群戰俘有來自陸軍、國家衛隊、邊防部隊及運輸部隊的軍人，且也包含平民。

他未說明有多少烏克蘭戰俘已經返鄉，但強調「烏克蘭的目標是讓所有我方人員自俄羅斯囚禁下獲釋」。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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