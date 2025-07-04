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雙普才通話完…俄539架無人機11枚飛彈襲烏 開戰來最大規模

中央社／ 基輔4日綜合外電報導
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）通話。法新社
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）通話。法新社

俄羅斯總統普亭與美國總統川普通話未取得進展的數小時後，俄國向烏克蘭發動俄烏戰爭爆發來最大規模無人機和飛彈攻勢，烏國軍方今天指稱，俄軍出動539架無人機且射11枚飛彈。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）稍早表示，他跟普亭（Vladimir Putin）的通話沒有在結束俄烏戰爭方面達成任何進展；克里姆林宮方面則堅持，俄羅斯會繼續推動自身的戰爭目標。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，美俄兩國總統通話的報導出現後，空襲警報就在烏克蘭全國各地響起。

澤倫斯基於社群媒體發文：「俄羅斯再次表明無意結束戰爭及恐怖行徑。」

他特別敦促美國對俄羅斯施加更多壓力，「如果沒有真正龐大的壓力，俄羅斯就不會停止他們愚蠢的破壞行徑」。

澤倫斯基還提到，俄軍攻擊已造成23人受傷，烏克蘭空軍則回報，俄羅斯於夜間出動539架無人機並發射11枚飛彈。

烏克蘭空軍一位代表告訴烏國媒體，這波空襲是俄羅斯2022年2月發動全面入侵以來最大規模的一次。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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