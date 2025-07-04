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俄軍無人機夜襲烏克蘭首都基輔 至少23人受傷

中央社／ 基輔4日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。圖／美聯社

烏克蘭首都基輔相關當局今天凌晨指出，俄羅斯於夜間對基輔發動無人機攻勢，造成至少23人受傷、鐵路基礎設施受損，且導致許多建築物和汽車著火。

路透社報導，烏克蘭空軍表示，空襲警報持續超過8個小時，期間俄軍發動了數波空襲。

烏克蘭空軍在通訊軟體Telegram發文寫道：「這次攻擊的主要目標是烏克蘭首都基輔！」

國營的烏克蘭鐵路（Ukrzaliznytsia）於Telegram發文稱，俄軍襲擊破壞了基輔的鐵路基礎建設，使多列客運列車改道，且造成班次延誤。

這是俄羅斯對基輔發動的最新攻擊，近幾週來，俄軍空襲力道越來越強。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，他希望今天能與美國總統川普（DonaldTrump）就美方供應武器的議題進行對談。

俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 澤倫斯基 烏克蘭 無人機 空襲

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