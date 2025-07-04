普亭幫川普上歷史課：美國獨立建國 俄國有貢獻

在7月4日美國國慶日前夕，俄國總統普亭與美國前總統川普通話時聲稱，俄羅斯在美國的建國過程中扮演角色。

據俄國國營通訊社塔斯社報導，克里姆林宮外交顧問尤里・烏沙科夫透露，普亭在電話中祝賀川普即將到來的7月4日美國國慶，並指出「俄方認為，俄羅斯在美國國家形成過程中發揮了重要作用，包括250年前的獨立戰爭時期，以及160年前結束的內戰時期」。

烏沙科夫說：「我們強調，兩國之間的聯繫不僅體現在一戰和二戰時期的同盟關係，也有更深遠的歷史淵源。」

不過，目前尚不清楚川普在電話中如何回應，也不確定普亭具體指的是什麼歷史事件。部分歷史學者如保羅・貝林格（Paul Behringer）曾討論過美俄之間的「遙遠友誼」（distant friendship）。

貝林格指出，19世紀時，美國向北美大陸擴張，俄國則在阿拉斯加建立殖民地。美國在克里米亞戰爭期間官方立場保持中立，但民間輿論普遍支持俄國。

此外，俄國在美國南北戰爭時期支持北方聯邦，並於1867年同意以720萬美元價格將阿拉斯加賣給美國。

講古完後還是得回到現實。這通電話原本安排是為了討論俄烏戰爭問題，該戰爭已進入第三年。

烏沙科夫說，在通話中普亭明確表示，俄羅斯「不會退讓」自身目標。

他補充說：「我們總統強調，俄羅斯將實現自己設定的目標，也就是消除導致當前局勢的眾所周知的根源。」

普亭先前宣稱出兵烏克蘭是因為該國打算加入北約，儘管事實上並未成定局。

在2024年美國大選期間，川普多次聲稱只要重返白宮，就能在一天內促成停火協議。然而，普亭至今並未顯示出願意結束軍事行動或就具體和平方案進行有意義談判。

本周有消息指，美國決定暫停對烏克蘭交付部分軍事裝備，原因是美方評估部分武器庫存偏低。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，希望能在4日與川普通話。

白宮方面對川普與普亭的這次通話暫未發表評論。

不過，川普本人3日晚間搭乘空軍一號時告訴記者，他與俄國領導人的通話「沒有取得任何進展」，並補充說：「我對此並不開心。」