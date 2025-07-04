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川普再次與普亭通話 坦承毫無進展
美國總統川普3日與俄羅斯總統普亭通話，討論烏克蘭戰爭問題，但未能在停火上取得任何進展。這是華府本周宣布暫停對基輔部分武器運輸後，兩國領導人首度通話。
川普在離開華府前往愛荷華州發表演說時告訴記者：「我今天和他完全沒有任何進展。」
克里姆林宮的簡報指出，川普在通話中敦促普亭儘速結束烏克蘭戰爭，但普亭拒絕讓步。俄羅斯總統顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，普亭向川普表明，俄方不會放棄在烏克蘭的目標，包括「消除導致當前局勢的眾所周知的根本原因」。這一說法通常被認為是克里姆林宮對禁止烏克蘭接受西方援助、削弱其主權的婉轉說法。
川普在通話後受訪時也談到美國對烏克蘭軍援暫停的問題，他強調美方尚未決定是否全面停止對基輔的武器供應，但正在評估是否需要將這些武器留作五角大廈自用。「我們得確保自己有足夠的庫存」。
烏沙科夫指出，普亭在通話中表達了願意持續與烏克蘭談判的意願，但雙方沒有討論新的談判時間表。根據俄方說法，川普與普亭並未在電話中談到美國暫停對烏軍援的決定。
川普近來對普亭的態度趨於強硬，上週在北約峰會上，他曾公開指責普亭是導致這場已持續三年的戰爭無法停歇的「最主要責任者」。
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