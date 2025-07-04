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美國慶日前達陣！又大又美法案過關送出眾院 川普周五將簽署

與川普通話談烏戰 普亭重申解決「根本原因」立場

中央社／ 莫斯科3日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。圖／歐新社
俄羅斯總統普亭。圖／歐新社

美國總統川普今天與俄羅斯總統普亭通電話，呼籲盡快停止烏克蘭戰爭。克里姆林宮幕僚表示，普亭在通話時，重申莫斯科繼續敦促解決戰爭「根本原因」的立場。

路透社報導，根據普亭幕僚鄂夏柯夫（YuriUshakov）提供的談話紀要，兩位領袖通話近一小時，期間並未討論到美國近期對基輔停供部分武器的問題。

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基在丹麥告訴記者，希望最快明天，就能針對美國暫停供武一事與川普談談。

川普尚未對他與普亭的通話發表評論，但他在兩人談話前，先在社群媒體提到了將與普亭會談。

「根本原因」已成為俄羅斯對北大西洋公約組織（NATO）擴張以及西方支持烏克蘭這兩大問題的簡短說法，包括拒絕烏克蘭加入北約的任何想法。北約領袖表示，俄羅斯領導人也試圖對基輔和其他東歐國家首都的政治決策施加更大控制。

消息人士先前告訴路透社，由於儲備不足，美國暫停對烏克蘭運送某些重要武器。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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