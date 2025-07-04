川普相繼與俄烏領袖通話

路透三日引述一位烏克蘭消息人士報導，美國總統川普周五（四日）可能與烏克蘭總統澤倫斯基通話。

英國金融時報（ＦＴ）三日引述幾位知悉美烏領袖通話計畫的人士報導，通話時間仍可能改變。白宮則尚未回應路透對此消息提出的置評請求。

ＦＴ報導說，預料屆時川、澤兩人將討論五角大廈一日宣布中止將某些美國武器運交基輔，澤倫斯基則會提出今後美國可能的對烏軍售議題。

另外，美國總統川普三日在自創社群媒體真實社群寫道，美國時間同日上午十時（台灣時間當晚十時）會和俄羅斯總統普亭通話。

這是「雙普」近兩周來，首次已知的通話，也是川普自一月回任以來，第六次已知的通話。

雙普上次通話是六月十四日，當時主要討論以色列與伊朗議題。

俄國國際傳真社也報導，普亭三日在訪視一個會展中心時對俄國媒體說，「我今天會和美國總統交談」。

另外，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）二日報導，根據烏克蘭情報評估，北韓預計接下來幾個月內加派二點五萬至三萬名兵力協助俄國攻打烏克蘭，這是目前北韓援俄兵力的三倍。這象徵俄烏戰爭發展的一項重要訊號，也顯示北韓領袖金正恩進一步加大對莫斯科的支持力道。

根據ＣＮＮ取得的評估報告，增援部隊可能在未來幾月內開赴俄國，加入去年十一月已赴俄的一點一萬北韓部隊行列。