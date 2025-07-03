美俄領袖通話中！外媒曝：川普周五可能與澤倫斯基通話

路透3日引述1位烏克蘭消息人士報導，美國總統川普周五（4日）可能與烏克蘭總統澤倫斯基通話。

英國金融時報（FT）3日也引述幾位知悉美烏領袖通話計畫的人士報導，通話時間仍可能有所改變。白宮則尚未回應路透對此消息提出的置評請求。

FT報導說，預料屆時川、澤2人將討論五角大廈1日突然宣布中止將某些重要的美國武器運交基輔，澤倫斯基則會提出今後美國可能的對烏軍售議題。

另外，美國總統川普3日在自創社群媒體真實社群（Truth Social）寫道，美國時間同日上午10時（台灣時間當晚10時）會和俄羅斯總統普亭通話。

這是「雙普」近2周來，首次已知的通話，也是川普自1月回任以來，第6次已知的通話。

雙普上次通話是6月14日，當時主要討論以色列與伊朗議題。

俄國國際傳真社（Interfax）也報導，普亭3日在莫斯科訪視1個會展中心時對俄國媒體說，「我今天會和美國總統交談」。