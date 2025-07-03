俄軍持續進犯！稱控制烏北部州邊境村落
俄羅斯軍方今天宣稱，俄軍已經占領烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）的梅洛沃耶村（Milove），在俄烏兩國邊境開闢了新的戰線。
法新社報導，烏克蘭尚未對俄羅斯軍方的聲明發表評論。
梅洛沃耶村位於俄軍2022年發動全面侵略攻勢以來從未突破的一段邊境地區，俄烏戰爭爆發前當地曾住有數百人。
俄羅斯國防部指出，「由於果斷的行動，哈爾科夫州梅洛沃耶村已被解放」。
烏克蘭部隊在今天稍早的簡報會聲稱，俄軍曾多次試圖突破梅洛沃耶村附近的邊境，但烏軍「堅決阻止」俄軍推進。
俄國軍隊過去一年多來一直在前線持續推進，對抗軍力較弱、兵源捉襟見肘的烏克蘭部隊。
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