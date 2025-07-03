俄軍持續進犯！稱控制烏北部州邊境村落

烏克蘭的無人機在俄烏戰爭中屢建奇功，帶動了現代戰爭革命。現在烏克蘭將帶動另一場革命：在戰場上使用大量地面機器人。烏克蘭因缺乏兵源，已經用機器人取代步兵，但數量不多，今夏預計將有大批無人地面載具（UGV）進入戰場，這些機器人地面部隊將扮演什麼角色？ 英國經濟學人報導，烏克蘭今年3月宣布，今年內將出動1萬5000機器人地面部隊，目前派到前線的數量有限，但預期很快就會實現目標。一些參與這項計畫的人預測，今夏的戰場面貌將因此快速改變，他們說，烏克蘭無人地面載具的增產，類似2023年無人機的大量生產。

2025-07-03 08:00