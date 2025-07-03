俄軍空襲烏克蘭中部城市 州長曝：已2死11傷

烏克蘭軍方及地方官員表示，俄羅斯今天上午空襲烏克蘭中部城市波塔瓦（Poltava），造成2人死亡、11人受傷以及一座徵兵中心受損。

路透社報導，波塔瓦州州長柯胡特（Volodymyr Kohut）說，俄軍空襲造成2人死亡，另有11人受傷。軍方則通報一座徵兵中心及附近一棟住宅建築失火。

緊急救援單位發布的現場照片顯示，消防員正努力滅火，現場可見受損的建築物和車輛。

俄羅斯上個月加強對烏克蘭的無人機與飛彈攻擊，發動了自2022年2月全面入侵以來規模最大的數波襲擊。

本次空襲之前，俄軍6月30日對烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）發動無人機空襲，擊中一座徵兵中心附近的區域。烏克蘭軍方表示，克利福洛有平民受傷，徵兵中心的軍事人員和文職員工在空襲警報期間已尋求避難。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與官員已強調盟友提供防空援助的急迫性，以抵禦此類襲擊。