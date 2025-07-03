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北韓擬增派3萬大軍援俄羅斯 專家吐槽「不是精兵」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯總統普亭2024年7月拜訪平壤會晤北韓領導人金正恩。美聯社
俄羅斯總統普亭2024年7月拜訪平壤會晤北韓領導人金正恩。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據烏克蘭情報評估，北韓預計接下來幾個月內加派2萬5000名至3萬名兵力協助俄羅斯攻打烏克蘭，這是目前北韓援俄兵力的3倍。此舉象徵俄烏戰事發展的一項重要訊號，也顯示北韓領導人進一步加碼對莫斯科的支持。但專家認為，這個預估兵力偏高，不會是精兵。

根據CNN取得評估報告指出，增派部隊可能在未來數月內抵達俄羅斯，加入去年11月已赴俄得1.1萬北韓兵行列。一名西方情報官員根據不同資訊來源也給出相同規模的增派預估。

該報導指出，俄羅斯國防部具備提供「必要裝備、武器與彈藥」的能力，目的是「進一步將北韓部隊整合加入俄軍戰鬥單位」。文件指出，這些北韓部隊「極有可能」參與俄占領區內的戰鬥行動，「以增強俄軍兵力，包括在大規模攻勢期間」。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）高級研究員陶恩（Jenny Town）指出，烏克蘭評估增加多達3萬名北韓士兵，「人數偏高……但北韓確實有能力湊出這個數量。這些人不會是精銳兵力。金正恩已經表明全力支持俄羅斯，接下來就看俄羅斯提出什麼要求」。

陶恩認為，1萬至2萬名士兵「聽起來更實際」，而且北韓可能會分階段逐步派遣部隊。她補充：「有傳聞指出，俄羅斯將領已經進入北韓，在當地訓練部隊。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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