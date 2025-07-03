聽新聞
0:00 / 0:00

憂儲備過低 美暫緩部分援烏彈藥

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
烏克蘭一處未公開的地點的愛國者防空系統發射器。（路透）
烏克蘭一處未公開的地點的愛國者防空系統發射器。（路透）

美國官員一日表示，由於擔憂本國防空飛彈和其他精準彈藥儲備過低，五角大廈已暫停向烏克蘭運送愛國者飛彈等物資。

美聯社與Politico報導，拜登政府此前承諾向烏克蘭提供這些彈藥，供烏軍在對俄戰爭中使用。但此次暫停交付，反映出川普上任後的新一輪政策優先排序。

知情人士透露，該決定是由國防部政策次長柯伯吉推動，並在審查五角大廈彈藥庫存後敲定；該審查引發對砲彈、防空飛彈和精準導引武器總量持續下滑的擔憂。

暫停運送的物資包括愛國者防空系統的飛彈、精準導引砲彈、「地獄火」飛彈及烏克蘭Ｆ-十六戰機和無人機發射的其他飛彈。匿名美方官員指出，五角大廈的審查認定，部分先前承諾提供烏國的物資庫存過低，因此一些軍援不會運出。

五角大廈沒有回應置評請求。白宮副發言人凱利表示，國防部審查對其他國家的軍事援助後，為了美國利益優先而做出這項決定。

烏克蘭官員表示，俄羅斯上周末對烏克蘭發動最大規模空襲行動後，部分武器援助已開始暫停。知情人士表示，美方早在六月初就已做出扣留部分軍援的決定，但直到近期才開始生效。

烏克蘭外交部發表聲明表示，拖延支持烏克蘭國防能力的行為，只會鼓勵侵略者繼續戰爭，無助於尋求和平。

俄國克里姆林宮對美國減少武器運送表示歡迎，並稱減少流向基輔的武器有助於更快結束衝突。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

披薩熱賣代表即將出大事？「五角大廈披薩報告」創辦人受訪回應了

美擔憂彈藥儲備過低 烏克蘭遭空襲之際暫停部分軍援

開戰以來最大規模！俄477架無人機、60枚飛彈襲烏 波蘭戰機升空戒備

飛彈羅生門？伊朗高官否認違反停火 警告以國若「犯錯」將再遇襲

相關新聞

憂儲備過低 美暫緩部分援烏彈藥

美國官員一日表示，由於擔憂本國防空飛彈和其他精準彈藥儲備過低，五角大廈已暫停向烏克蘭運送愛國者飛彈等物資。

烏情報首長：俄助北韓設無人機產線 加劇南北韓局勢

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）昨天表示，俄羅斯正向北韓轉移無人機製造技術與設...

俄稱全面掌控盧甘斯克州

俄羅斯扶植的烏克蘭東部盧甘斯克州首長一日告訴俄國國營電視台，俄軍已全面控制該州。路透同日報導，盧甘斯克州面積為二萬六千七...

法新：俄國6月射逾5000架無人機 創開戰來單月最高

法新社今天公布的分析顯示，俄羅斯6月襲擊烏克蘭的遠程無人機數量較5月增長37%，創下開戰來單月最高紀錄。此外根據智庫數據...

金正恩悼念援俄北韓士兵 南韓估約600人陣亡

北韓官方媒體畫面顯示，北韓領袖金正恩悼念協助俄羅斯攻打烏克蘭的北韓陣亡士兵，他們的棺木都覆上國旗。與此同時，南韓國防部今...

俄傳首占領烏東戰略州村莊 過去2月攻下近950平方公里

俄羅斯國營媒體6月30日表示，朝烏克蘭中部腹地推進的俄軍，已在烏克蘭東部戰略地位顯著的第聶伯羅彼得羅夫斯克州占領第一座村...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。