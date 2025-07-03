憂儲備過低 美暫緩部分援烏彈藥

美國官員一日表示，由於擔憂本國防空飛彈和其他精準彈藥儲備過低，五角大廈已暫停向烏克蘭運送愛國者飛彈等物資。

美聯社與Politico報導，拜登政府此前承諾向烏克蘭提供這些彈藥，供烏軍在對俄戰爭中使用。但此次暫停交付，反映出川普上任後的新一輪政策優先排序。

知情人士透露，該決定是由國防部政策次長柯伯吉推動，並在審查五角大廈彈藥庫存後敲定；該審查引發對砲彈、防空飛彈和精準導引武器總量持續下滑的擔憂。

暫停運送的物資包括愛國者防空系統的飛彈、精準導引砲彈、「地獄火」飛彈及烏克蘭Ｆ-十六戰機和無人機發射的其他飛彈。匿名美方官員指出，五角大廈的審查認定，部分先前承諾提供烏國的物資庫存過低，因此一些軍援不會運出。

五角大廈沒有回應置評請求。白宮副發言人凱利表示，國防部審查對其他國家的軍事援助後，為了美國利益優先而做出這項決定。

烏克蘭官員表示，俄羅斯上周末對烏克蘭發動最大規模空襲行動後，部分武器援助已開始暫停。知情人士表示，美方早在六月初就已做出扣留部分軍援的決定，但直到近期才開始生效。

烏克蘭外交部發表聲明表示，拖延支持烏克蘭國防能力的行為，只會鼓勵侵略者繼續戰爭，無助於尋求和平。

俄國克里姆林宮對美國減少武器運送表示歡迎，並稱減少流向基輔的武器有助於更快結束衝突。