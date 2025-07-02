法總統府：馬克宏與普亭2022年來首次通話 談俄烏停火
法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace ）表示，總統馬克宏今天與俄羅斯總統普亭通電話，敦促他「儘快」同意與烏克蘭停火。這是兩人2022年來首次已知的電話交談。
法新社報導，艾里賽宮說，馬克宏（Emmanuel Macron）「強調法國堅定支持烏克蘭主權和領土完整，同時呼籲俄羅斯與烏克蘭儘快確立停火和展開對話，尋求以穩定且長久的方式平息衝突」。
馬克宏談到伊朗時還說，「兩國（法、俄）總統已決定協調雙方的行動和儘快對話，以一起跟進這項議題」。
克里姆林宮（Kremlin）今天表示，普亭（Vladimir Putin）與馬克宏通電話時，指責西方國家應該為烏克蘭衝突負責，並表示任何和平協議應該要是「長期的」。
克宮發表聲明說：「普亭提醒（馬克宏）說，烏克蘭衝突是西方國家政策造成的直接結果。」他補充說，西方國家「多年來忽視俄羅斯的國安利益」，並「在烏克蘭境內建立反俄羅斯的橋頭堡」。
莫斯科強調，普亭告訴馬克宏任何和平協議都應該是「全面且長期，消除烏克蘭危機的根源，並以新的領土現實為基礎」。
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