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俄稱全面掌控盧甘斯克州

聯合報／ 國際中心／綜合報導
俄羅斯扶植的烏東盧甘斯克首長一日說，俄軍已全面控制該州。圖為俄國總統普亭六月卅日在莫斯科主持盧甘斯克、頓內次克地區發展會議。（歐新社）
俄羅斯扶植的烏東盧甘斯克首長一日說，俄軍已全面控制該州。圖為俄國總統普亭六月卅日在莫斯科主持盧甘斯克、頓內次克地區發展會議。（歐新社）

俄羅斯扶植的烏克蘭東部盧甘斯克州首長一日告訴俄國國營電視台，俄軍已全面控制該州。路透同日報導，盧甘斯克州面積為二萬六千七百平方公里，是二○一四年俄國併吞克里米亞後，第一個完全落入俄軍掌控的烏克蘭地區。

蘇聯時期生於烏克蘭並獲莫斯科任命為「盧甘斯克人民共和國」首長的帕斯特爾奈克，接受電視台專訪時說，「已完全解放盧甘斯克人民共和國的領土，百分之百解放」。

俄國國防部尚未證實此事，烏克蘭當局也未置評。此刻距離俄國總統普亭二○二二年二月下令全面入侵烏克蘭已有三年多；普亭同年九月宣布，盧甘斯克州和俄國部分控制的頓內次克州、赫松州與札波羅熱州併入俄國。西歐國家認為此舉違法，多數國家也未承認。

烏克蘭已說，俄國對盧甘斯克及其他國際公認屬於烏克蘭地區的主權聲索不僅毫無根據，且屬非法行為，基輔將永不承認。

俄國目前占領烏克蘭約一成九國際公認的領土，除了克里米亞和盧甘斯克，還有頓內次克、札波羅熱與赫松等州逾七成土地，這些都位於烏國東部或東南部。俄國另外占領哈爾科夫州、蘇米州及第聶伯羅彼得羅夫斯克州一小部分區域。

俄國國營媒體六月卅日說，朝烏國中部腹地進軍的俄軍，已在烏東戰略地位顯著的第聶伯羅彼得羅夫斯克州占領第一座村莊達赫諾。烏國消息來源或俄國國防部均未立即證實。

烏國權威軍事部落格「深層政府」的地圖資料顯示，俄軍在截至六月廿八日的兩個月內，占領的烏國領土大增了九四三平方公里，來到十一萬三五八八平方公里。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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