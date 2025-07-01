俄稱全面掌控盧甘斯克 俄烏開戰以來首個俄占州分

俄羅斯扶植的烏克蘭東部盧甘斯克州首長今天告訴俄國國營電視台，俄軍已全面控制該州，此刻距離俄羅斯總統蒲亭於2022年2月下令全面入侵烏克蘭已有3年多。

路透社報導，盧甘斯克州（Luhansk）面積為2萬6700平方公里，是自2014年俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）以來，第1個完全落入俄軍掌控的烏克蘭地區。

普亭（Vladimir Putin）曾於2022年9月宣布，盧甘斯克州和俄國部分控制的頓內茨克州（Donetsk）、赫松州（Kherson）與札波羅熱州（Zaporizhzhia）併入俄羅斯。西歐國家認為此舉違法，世界多數國家也未予承認。

蘇聯時期出生於烏克蘭並獲莫斯科任命為「盧甘斯克人民共和國」（Lugansk People's Republic）首長的帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）接受電視台專訪時表示：「已完全解放盧甘斯克人民共和國的領土，100%解放。」

俄國國防部尚未證實此事，烏克蘭當局也未發表評論。

烏克蘭說，俄羅斯對盧甘斯克及其他國際公認屬於烏克蘭地區的主權聲索不僅毫無根據，且屬非法行為，基輔將永不承認俄羅斯對這些地區的主權。