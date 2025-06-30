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俄軍深入烏克蘭中部腹地 傳占領烏東戰略州首座村莊

中央社／ 莫斯科/基輔30日綜合外電報導
圖為四月份時，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州卡緬斯克鎮的一棟公寓大樓遭到俄羅斯無人機攻擊。 路透社
圖為四月份時，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州卡緬斯克鎮的一棟公寓大樓遭到俄羅斯無人機攻擊。 路透社

俄羅斯國營媒體今天表示，朝烏克蘭中部腹地推進的俄軍，已在烏克蘭東部戰略地位顯著的第聶伯羅彼得羅夫斯克州占領第1座村莊。另據軍事部落格資料，俄國過去2個月已占領近950平方公里烏國領土。

路透社報導，烏克蘭消息來源或俄羅斯國防部均未立即證實這項消息。在莫斯科與基輔和談之際，兩國戰火愈演愈烈，包括俄軍占領烏克蘭東北部的蘇米州（Sumy）約200平方公里土地，並於上月進入第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）。

烏克蘭權威軍事部落格「深層政府」（Deep State）的地圖資料顯示，俄軍目前占領11萬3588平方公里烏克蘭領土，在截至6月28日的2個月內大增943平方公里。

俄羅斯新聞社（RIA）引述親俄官員羅戈夫（Vladimir Rogov）說法報導，俄軍部隊已占領第聶伯羅彼得羅夫斯克州的村莊達赫諾（Dachnoye）。

俄羅斯占領的烏克蘭地區包括克里米亞（Crimea）、盧甘斯克州（Luhansk）99%土地，頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）州逾70%土地，這些土地都位於烏國東部或東南部，另外還占據哈爾科夫（Kharkiv）、蘇米州及第聶伯羅彼得羅夫斯克州一小部分區域。

此外，美聯社報導，德國外交部長瓦德福（JohannWadephul）今天造訪烏克蘭首都基輔，表達繼續支持烏克蘭逐退俄羅斯的侵略。他預定會見烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和外長西比哈（AndriiSybiha）。

瓦德福發表聲明說，德國將幫助烏克蘭「順利地繼續實現自我防衛，包括提供現代化防空武器和其他軍武，以及人道和經濟援助」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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