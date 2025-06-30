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21世紀鐵幕：俄羅斯鄰國重新在邊境部署地雷

德國之聲／ 德國之聲

繼波羅的海國家後，烏克蘭也將退出禁止殺傷人員地雷的《渥太華公約》。烏克蘭總統澤倫斯基周日（6月29日）簽署了相關行政令。

烏克蘭議會國防委員會成員克斯藤科（Roman Kostenko）表示，此舉是對俄羅斯在戰爭中大量使用殺傷性地雷的回應。「當敵人毫無底線的時候，我們不能束縛自己的手腳」，他強調，俄羅斯根本沒有簽署《渥太華公約》，而且「針對軍隊和平民大規模使用地雷」。

此前，立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞三個波羅的海沿岸國家本月27日分別向聯合國提交退出《渥太華公約》的文件。按照公約規定，三個國家將在6個月後正式退出。另外，芬蘭和波蘭也已啟動退出這一公約的程序。

至此，與俄羅斯和白俄羅斯接壤的7個歐洲國家中，已有6個將退出禁雷公約，計劃在邊境布設地雷，以保護北約東翼免受可能的襲擊。只有與俄羅斯擁有近200公裡邊界的挪威希望繼續遵守該條約。

歐洲國家重拾地雷

1997年簽訂、1999年生效的《渥太華公約》旨在禁止在世界範圍內使用、生產和轉讓殺傷人員地雷。

此類地雷極具爭議，因為它們對士兵和平民都可能構成危險。未清除的地雷在衝突結束後仍構成長期威脅：2023年，全球近6000人因地雷傷亡。約80%的受害者是平民，其中包括許多兒童。

清除地雷昂貴且極其耗時。據非政府組織「國際助殘」（Handicap International）稱，即使一些潛在的衝突幾十年前就已結束，全球仍有58個國家及地區的地雷尚未清除。

全球已有164個國家簽署了《渥太華公約》，但還有33個國家尚未簽署。除了美國和中國這兩個大國之外，還有俄羅斯。俄羅斯擁有迄今為止世界上最大的殺傷性地雷庫存，估計有2600萬枚。其中許多已經在烏克蘭使用。

新的「鐵幕」

從北端芬蘭的拉普蘭到南端波蘭的盧布林省，北約東部五個國家與俄羅斯和白俄羅斯之間的邊界長約3500公里。這些地區大多人煙稀少，森林茂密，因此很難進行監控。

自從2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，人們仍然非常擔心俄羅斯可能襲擊北約領土。據英國《每日電訊報》報道，北約專家已經在分析哪些地區可能成為攻擊目標。北約國家的目標是最大限度地發揮威懾力：地雷將與其他邊境安全措施相結合，在最短的時間內對推進的敵人造成重大損失，從而阻止莫斯科開啟一場長期戰爭。

為了有效保護漫長的邊界，可能需要數百萬枚地雷和其他隱蔽炸藥。大片地區將在數十年內無法居住，對人員和環境的潛在損害幾乎無法預測。

《每日電訊報》記者戴維·布萊爾將該計劃描述為一道新的、爆炸性的「鐵幕」，暗指冷戰時期北約與華沙條約組織成員國之間戒備森嚴的邊境。除了埋設地雷外，北約東部成員國已經採取了許多其他措施，包括修建或加固邊境圍欄和圍牆，安裝現代化的監視和預警系統，以及加強部隊規模。

「國際助殘」德國分部的菲舍爾（Eva Maria Fischer）認為，地雷計劃是一個危險且令人擔憂的進展。「當然，在當前不穩定的國際環境下，東歐國家的安全擔憂或許是有道理的」，菲舍爾在今年3月波蘭和波羅的海三國首次宣布退出該條約計劃時說道。

「然而，持久的安全不可能建立在那些濫殺無辜、衝突結束後仍長期埋在地下、持續使平民致殘、摧毀生存基礎的武器之上」，她補充道。「保衛國家還有其他選擇。這些選擇可能看起來更昂貴，但考慮到使用殺傷地雷的巨大後續成本，就並非如此了。」

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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