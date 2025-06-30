烏情報：中建或參與克里米亞基建 涉資2900億元

烏克蘭對外情報局（SZRU）今天指出，俄羅斯控制下的克里米亞當局擬與中國國有企業中國建築集團合作，參與出口港口等基礎建設，初步評估涉案金額高達100億美元（約新台幣2908億元）。

根據情報局掌握，克里米亞首長阿克瑟諾夫（Sergey Aksyonov）已宣布，計畫合作項目包括東部的克赤海港 （Kerch seaport） 與西部Donuzlav河域基建。情報單位指出，Donuzlav為俄羅斯海軍基地所在地，克赤則是俄方利用從事非法出口活動的重要港口。

情報局表示，為吸引投資，阿克瑟諾夫已透露有意邀請潛在中國建商實地訪問克里米亞，當中點名中國建築集團為可能合作對象之一。

克赤位於連接黑海與亞速海的克赤海峽口外，該海峽為俄軍進行對外運輸及戰略部署的重要通道。俄軍長年透過克里米亞大橋自俄本土向占領區輸送兵力與軍備。烏軍曾多次對克里米亞大橋發動攻擊，最近一次是在本月初，利用水下裝置引爆逾千公斤炸藥，對橋體造成損害。

報導指出，中資企業參與俄羅斯基礎建設並非首次。根據中國國務院國資委2023年資料，中建集團過去已在俄羅斯承接多項工程，包括莫斯科的中共六大會址、中國貿易中心等。

美媒「華盛頓郵報」又在去年11月曾披露，中俄雙方企業高層曾私下討論興建連接俄羅斯與克里米亞的海底隧道，並提到中國鐵建可能出任克赤海峽隧道工程的總承包商。

在西方制裁持續加強背景下，中國企業普遍對相關投資保持低調。歐盟理事會（European Council）本月16日更新對克里米亞與塞凡堡（Sevastopol）的制裁措施，明令禁止在當地從事基礎建設、金融投資及旅遊等活動，並限制向當地提供運輸、通訊、能源與石化產品相關的技術與設備。