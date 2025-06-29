俄徹夜空襲烏克蘭 波蘭戰機緊急升空

美聯社報導，烏克蘭空軍廿九日表示，俄羅斯當天凌晨派出四七七架無人機並發射六十枚飛彈空襲烏克蘭各地，是開戰以來最大規模空襲。

波蘭空軍當天也表示，波蘭和盟國緊急下令戰機升空，確保波蘭領空安全。

烏克蘭空軍表示，俄國所發射的武器中有二四九件被擊落，包括二一一架無人機和卅八枚飛彈，二六六件從雷達上消失，可能是因為被電子干擾。

烏克蘭空軍發言人伊納特表示，這次徹夜空襲是針對烏克蘭的「最大規模襲擊」，俄國無人機和多種飛彈鎖定烏克蘭各地六處地點，甚至包括遠離前線的烏克蘭西部。

波蘭空軍表示，波蘭和盟國廿九日出動戰機確保波蘭領空安全。

烏克蘭赫松州州長普羅克丁表示，有一人在無人機襲擊時喪生。烏克蘭中部切爾卡瑟州州長塔布列茨說，當地有六人受傷，其中一人是孩童。

烏克蘭最西部利維夫州也遇襲。當地城市德羅霍貝奇一處工業設施，在遭到無人機襲擊後發生大火，進而導致該城部分地區停電。

烏軍還表示，一名烏軍Ｆ-16戰機飛行員廿九日抵禦俄羅斯夜間大規模空襲時陣亡，他駕駛Ｆ-16折損。

路透報導，烏克蘭軍方指出，這是俄烏戰爭二○二二年二月爆發以來，烏軍損失的第三架Ｆ-16戰機。

烏克蘭空軍於通訊軟體Telegram發文表示，「這名飛行員用盡戰機上所有武器，擊落七個空中目標。在擊落最後一個目標時，他的飛機受損並開始失去高度」，這位飛官竭盡所能，為了將戰機駛離一處聚落，來不及彈射逃生。

俄國總統普亭廿七日表示，俄方已準備好在土耳其伊斯坦堡進行新一輪和平談判。

俄烏雙方近期已在伊斯坦堡進行兩輪談判，但是在達成和解方面並沒有進展。