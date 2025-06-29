開戰以來最大規模！俄477架無人機、60枚飛彈襲烏 波蘭戰機升空戒備

美聯社報導，烏克蘭空軍29日表示，俄羅斯當天凌晨派出477架無人機並發射60枚飛彈空襲烏克蘭各地，是開戰以來最大規模空襲。波蘭空軍當天也表示，波蘭和盟國緊急下令戰機升空，確保波蘭領空安全。

烏克蘭空軍表示，俄國所發射的武器中有249件被擊落，266件從雷達上消失，可能因為被電子干擾。

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuri Ihnat）告訴美聯社，這次的徹夜空襲是針對烏克蘭的「最大規模襲擊」，俄國發射無人機和多種飛彈。這場空襲鎖定烏克蘭各地，包括遠離前線的烏克蘭西部。

波蘭空軍當天表示，波蘭和盟國也出動戰機確保波蘭領空安全。

烏克蘭赫松州州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）表示，有一人在無人機襲擊時喪生。烏克蘭中部切爾卡瑟州（Cherkasy）州長塔布列茨（Ihor Taburets）則指出當地有六人受傷，其中一人是孩童。

烏克蘭最西部利維夫州也遇襲。當地城市德羅霍貝奇（Drohobych）一處工業設施在無人機襲擊後發生大規模火災，導致這座城市部分地區停電。

俄國總統普亭27日表示，俄方已準備好在土耳其伊斯坦堡進行新一輪和平談判。俄烏雙方近期已在伊斯坦堡進行兩輪談判，但在達成和解方面並沒有進展。