普亭：準備好第3輪俄烏會談 地點可能仍在土耳其

俄羅斯總統普亭廿七日在白俄羅斯首都明斯克說，俄方準備好舉行第三輪俄烏會談，可能在土耳其伊斯坦堡，但雙方對時間地點尚未達成協議。前二輪都在伊斯坦堡，上次是二日。他直言，雙方的和平提案「南轅北轍」，不過這不意外。

美國總統川普廿七日則在白宮說，俄烏戰爭可能將有進展，以讓該衝突「解決」。他還說，普亭曾打來提議協助處理以伊衝突，川普則向普亭說，他會搞定伊朗，要普亭幫忙處理俄烏，「我們得解決此事。我認為這方面將有事發生」。

普亭在明斯克表示，俄烏第二輪會談交換的和平備忘錄內容矛盾，「這就是為何（雙方）正籌畫並從事協商，以設法拉近距離」，俄烏談判代表正持續接觸。

對北約廿五日同意未來十年提高國防支出目標，要達國內生產毛額（GDP）百分之五，普亭稱這是「挑釁」，但與俄國無關。他還說，俄國未來三年間都打算減少國防支出，「所以是誰在準備某種侵略行動？」

普亭也坦言俄烏戰爭造成若干經濟壓力，「俄國GDP百分之六點三流入國防需求」，是筆大數目。