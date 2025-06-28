烏國南部城市遭襲擊！俄軍無人機猛撞住宅 戰場成新武器實驗室

烏克蘭政府28日表示，俄國無人機利用夜色掩護襲擊烏國南部港口城市敖德薩，造成2人死亡，至少17人受傷。此外，在俄國占領的克里米亞半島，也有3架攻擊直升機與防空飛彈系統遭烏國無人機摧毀。

烏克蘭安全局（SBU）官員28日表示，其利用特殊無人機襲擊克里米亞的基洛夫斯克軍用機場。這位不願透露姓名的官員說，「數據顯示，包含攻擊直升機Mi-8、Mi-26、Mi-28及鎧甲-S1防空飛彈火砲系統遭摧毀」。

烏國緊急服務部門指出，俄軍的一架無人機撞擊敖德薩的一棟住宅大樓，造成該大樓的三層樓受損，部分居民受困其中。敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）補充，遇害的兩人為一對夫妻，而傷者中3名為小孩。

俄國國防部也說，27日夜晚與28日早上共有超過40架烏克蘭無人機在俄國西部與克里米亞上空遭擊落。

美聯社指出，利用無人機進行長程攻擊已成為這場戰爭的關鍵特徵。隨著戰爭邁入第4年，雙方都積極研發更先進、更致命無人機，這讓俄烏戰場成為新武器的實驗室。

烏國無人機已取得部分驚人成就。6月初，該國利用廉價無人機潛入俄國領土執行秘密行動，重創莫斯科近3分之1的戰略轟炸機機隊。雙方的小型短程無人機也活躍於前線1000公里範圍一帶。

聯合國駐烏克蘭人權觀察團26日發布的報告指出，自2022年2月至2025年4月期間，短程無人機共造成395名平民死亡，2635人受傷，近9成的這類攻擊由俄軍發起。