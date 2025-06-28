快訊

金曲獎不斷更新／someshiit 山姆新人獎 《AAA》奪首金

大巨蛋刑事警察局旁爆衝突 Uber司機慘遭男騎士一家大小圍毆倒地

「嚇到哭不出來」陸配小微回貴州喊害怕 自曝深夜接恐嚇電話

俄羅斯無人機夜襲烏克蘭南部城市 大樓陷火海釀2死14傷

中央社／ 基輔28日綜合外電報導
烏克蘭當局今天表示，一架俄羅斯無人機利用黑夜掩護撞上烏克蘭南部臨黑海城市敖德薩的一幢住宅高樓，造成2人死亡、至少14人受傷。圖／路透社
烏克蘭當局今天表示，一架俄羅斯無人機利用黑夜掩護撞上烏克蘭南部臨黑海城市敖德薩的一幢住宅高樓，造成2人死亡、至少14人受傷。圖／路透社

烏克蘭當局今天表示，一架俄羅斯無人機利用黑夜掩護撞上烏克蘭南部臨黑海城市敖德薩（Odesa）的一幢住宅高樓，造成2人死亡、至少14人受傷。

敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）指出，這場夜襲的傷者包含3名兒童，其中1人傷勢嚴重。

烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）公布的影片顯示，大批消防員正在與大火搏鬥，並迅速引導住戶從這幢21層高樓的昏暗樓梯間逃生。

隨著結束俄烏這場已持續將近三年半戰爭的外交努力陷入停滯，俄羅斯近幾週已加大對烏克蘭城市的無人機和飛彈攻擊。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

普亭：俄國2026年起刪減軍費 歐洲反而想增加

國防部畫設無人機禁飛紅區惹議 柯志恩提限高方案籲解套

劃設無人機禁航區 海軍：願兼顧農務、航安與民溝通

為戰爭做準備？傳600名大陸軍事人員將赴俄 學習俄烏作戰經驗

相關新聞

俄羅斯無人機夜襲烏克蘭南部城市 大樓陷火海釀2死14傷

烏克蘭當局今天表示，一架俄羅斯無人機利用黑夜掩護撞上烏克蘭南部臨黑海城市敖德薩（Odesa）的一幢住宅高樓，造成2人死亡...

俄國集結11萬大軍 瞄準烏東後勤樞紐！智庫揭烏軍防禦戰略

烏克蘭軍方27日表示，俄國已在烏克蘭東部後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）集結11萬大軍，準備奪取這座戰略要城。

歐盟續凍俄近7兆資產 斯洛伐克擋下對俄新制裁

歐盟廿七國領袖廿六日同意延長對俄羅斯制裁六個月。這代表歐盟因俄烏戰爭對俄國祭出的全面制裁，至少將延至明年初，包括凍結俄國...

為戰爭做準備？傳600名大陸軍事人員將赴俄 學習俄烏作戰經驗

烏克蘭《基輔郵報》引述該國國防部情報總局消息人士稱，莫斯科計劃在2025年接待約600名中國軍事人員，在俄羅斯武裝部隊基地和軍事中心進行訓練。目的是讓中方軍事人員學習和借鑑俄羅斯在對烏戰爭中獲得的作戰經驗。

烏無人機襲擊！大陸記者採訪受傷登熱搜 陸網：穿俄軍裝被打很正常

鳳凰衛視中國籍記者盧宇光昨天在俄羅斯庫斯克州的邊境村莊採訪時，遭到針對當地設施的烏克蘭自殺無人機襲擊而頭部受傷，經治療後...

與俄戰爭難平...烏將採購武器？澤倫斯基曝「歐美有望提供」

烏克蘭總統澤倫斯基今天說，他在荷蘭海牙的北約峰會場邊會晤美國總統川普，兩人討論了烏克蘭採購美國防空系統事宜；川普則於北約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。