俄羅斯無人機夜襲烏克蘭南部城市 大樓陷火海釀2死14傷
烏克蘭當局今天表示，一架俄羅斯無人機利用黑夜掩護撞上烏克蘭南部臨黑海城市敖德薩（Odesa）的一幢住宅高樓，造成2人死亡、至少14人受傷。
敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）指出，這場夜襲的傷者包含3名兒童，其中1人傷勢嚴重。
烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）公布的影片顯示，大批消防員正在與大火搏鬥，並迅速引導住戶從這幢21層高樓的昏暗樓梯間逃生。
隨著結束俄烏這場已持續將近三年半戰爭的外交努力陷入停滯，俄羅斯近幾週已加大對烏克蘭城市的無人機和飛彈攻擊。
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