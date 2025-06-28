俄羅斯無人機夜襲烏克蘭南部城市 大樓陷火海釀2死14傷

烏克蘭《基輔郵報》引述該國國防部情報總局消息人士稱，莫斯科計劃在2025年接待約600名中國軍事人員，在俄羅斯武裝部隊基地和軍事中心進行訓練。目的是讓中方軍事人員學習和借鑑俄羅斯在對烏戰爭中獲得的作戰經驗。

2025-06-27 18:37