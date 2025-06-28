俄國集結11萬大軍 瞄準烏東後勤樞紐！智庫揭烏軍防禦戰略

烏克蘭軍方27日表示，俄國已在烏克蘭東部後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）集結11萬大軍，準備奪取這座戰略要城。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）指出，在東線長達1200公里的前線中，波克羅夫斯克周邊一帶已成為「最激烈的熱點」。

美國有線電視新聞網指出，俄軍在過去近一年以來持續嘗試攻下波克羅夫斯克，曾多次發動攻擊。雖然兵力與武器數量佔有優勢，莫斯科卻未能拿下這座城市。

波克羅夫斯克已成為莫斯科的戰略目標。俄國總統普亭曾明確表態，其目標是奪取烏克蘭東部頓內次克和盧甘斯克地全地，目前這些地區已被俄軍部分佔領。基輔與其盟友則指責普亭拖延和平，好讓其軍隊能奪取更多烏克蘭領土。

儘管波克羅夫斯克並非大城市，卻位於重要補給公路與鐵路沿線上，將該區域與其他軍事樞紐相連結。波克羅夫斯克、康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）及斯拉夫揚斯克市，一起構成烏克蘭在頓內茨克的防衛支柱，目前該地區仍處於基輔控制下。

波克羅夫斯克在戰前約有6萬人居住，但自2022年2月戰爭爆發以來，大多數居民在這3年已離開該城。烏克蘭最後一座仍在營運的焦煤礦就位於波克羅夫斯克，但今年初已被迫關閉，員工也開始離開。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）去年底曾說，烏軍在波克羅夫斯克的防禦迫使俄軍放棄原先正面進攻並奪取該城的計畫。這是因為烏軍開始將無人機納為防禦戰略的一部分，並成功將其與地面部隊結合，而俄軍則因試圖阻止烏軍對俄國南部庫斯克的突襲，無法大幅增援波克羅夫斯克。

瑟爾斯基日前表示，突襲庫斯克讓俄軍一度自烏東撤回近6.3.萬名士兵與7千名北韓士兵。「這讓我們削弱敵人對主要戰線的壓力，並重整我們軍隊。敵人早在2024年9月就宣布要拿下波克羅夫斯克，迄今卻未能實現，相當程度要歸功於我們的庫斯克行動」。