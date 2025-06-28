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歐盟續凍俄近7兆資產 斯洛伐克擋下對俄新制裁

聯合報／ 國際中心／綜合報導

歐盟廿七國領袖廿六日同意延長對俄羅斯制裁六個月。這代表歐盟因俄烏戰爭對俄國祭出的全面制裁，至少將延至明年初，包括凍結俄國央行價值逾兩千億歐元（台幣約六點九兆元）的資產。

為了避免親俄的匈牙利總理奧班提出異議，歐盟官員此前直言有制定應變方案，以讓歐盟能持續對俄實施經濟制裁。歐盟對俄制裁每半年需展延一次，而奧班一月就拖到最後一刻才同意。

但這次仍在斯洛伐克阻撓下，未能通過對俄的新制裁方案。斯洛伐克總理費佐拒絕同意對俄祭出新一輪制裁，原因是斯洛伐克與歐盟在二○二七年底前全面停止進口俄國天然氣的計畫上意見分歧。斯洛伐克仍仰賴進口俄國天然氣，並藉由俄氣過境收費。

費佐廿六日與歐盟執委會主席范德賴恩會談後，並未得到他想要歐盟做出的讓步，隨即宣布將延後批准新的對俄制裁方案。烏克蘭總統澤倫斯基則在預錄的影片中，敦促制裁俄國石油貿易、「影子艦隊」油輪、銀行，以及提供製造武器設備或零件的供應鏈。

另外，歐盟廿七國中有廿三個北約（ＮＡＴＯ）成員，歐盟峰會廿六日發布關於安全議題的結論，包括鼓勵盟國合作達成北約將國防支出增至百分之五的目標，加速提高軍火工業產能，讓歐盟與北約互補。

比起北約「有人」、有軍隊和軍事戰略規畫及部署能力，歐盟則「有錢」，能透過融資、預算和產業政策等機制推動國防經濟。因此這次歐盟峰會的結論也強調，必須加快推動優先領域的國防工業產能，與北約的安全需求評估配合。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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