為戰爭做準備？傳600名大陸軍事人員將赴俄 學習俄烏作戰經驗

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烏克蘭《基輔郵報》引述該國國防部情報總局消息人士稱，莫斯科計劃在2025年接待約600名中國軍事人員，在俄羅斯武裝部隊基地和軍事中心進行訓練。 路透社
烏克蘭《基輔郵報》引述該國國防部情報總局消息人士稱，莫斯科計劃在2025年接待約600名中國軍事人員，在俄羅斯武裝部隊基地和軍事中心進行訓練。 路透社

（德國之聲中文網）烏克蘭《基輔郵報》引述該國國防部情報總局消息人士稱，莫斯科計劃在2025年接待約600名中國軍事人員，在俄羅斯武裝部隊基地和軍事中心進行訓練。目的是讓中方軍事人員學習和借鑑俄羅斯在對烏戰爭中獲得的作戰經驗。

《基輔郵報》報道稱，中國軍人將接受對抗西方武器的訓練，重點是培養坦克駕駛員、炮兵、工兵和防空專家。

上個月早些時候，烏克蘭總統澤倫斯基表示，中國已停止向基輔和其他歐洲國家出售無人機，但仍在繼續向俄羅斯運送無人機。報道稱，烏克蘭最初完全依賴進口中國無人機，例如大疆Mavic，但現在已具備自主生產大量無人機的能力。

昨天（6月26日），在中國外交部舉行的新聞例會上，有記者詢問外交部是否可以證實中國將派約600名軍事人員去俄羅斯的軍事基地學習俄羅斯在烏克蘭的作戰經驗的報道。中國外交部發言人郭嘉昆回應說：「我沒有這方面的訊息。」

今年4月初，烏克蘭方面披露有兩名中國公民在為俄軍作戰時被烏軍俘虜。當時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯將中國「拖入」入侵烏克蘭的戰爭，數百名中國人正在前線作戰。俄羅斯方面否認了這一說法，中國政府則警告衝突各方「不要發表不負責任的言論」。

6月26日，在俄羅斯庫爾斯克地區采訪的鳳凰衛視記者盧宇光一行遭烏克蘭無人機襲擊受傷。記者盧宇光頭部受傷，隨即被送往救助站處理傷勢，之後已轉送往庫爾斯克市醫院進行進一步檢查治療。

法新社報道稱，俄羅斯國家電視台在27日發布的一段影片顯示，盧宇光頭部纏著白色繃帶與記者交談。

俄羅斯外交部表示，襲擊發生時，盧宇光正與一個攝制組在科列涅沃村（the village of Korenevo ）采訪。

俄羅斯指責基輔「蓄意襲擊」記者，並呼籲「負責任的政府予以譴責」。

北京外交部表示，對中國記者受傷「深表關切」。發言人郭嘉昆表示：「中方呼籲各方致力於政治解決烏克蘭危機，共同努力緩解緊張局勢。」

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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