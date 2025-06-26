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與俄戰爭難平...烏將採購武器？澤倫斯基曝「歐美有望提供」
烏克蘭總統澤倫斯基今天說，他在荷蘭海牙的北約峰會場邊會晤美國總統川普，兩人討論了烏克蘭採購美國防空系統事宜；川普則於北約峰會後談到，「看看我們是否能提供一些」。
法新社報導，俄羅斯正加強空襲烏克蘭，幾乎每天都出動大批無人機且發射大量飛彈，造成平民死亡、房屋和基礎設施受損，烏克蘭正竭盡全力保衛領空。
俄羅斯昨天向烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）發動飛彈及無人機攻勢，導致21人喪命、超過300人受傷。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於社群媒體表示：「我們跟（美國）總統商討了保護我國人民的問題－首先是採購美國防空系統。」
他還提到，基輔當局「已經準備好採購這些設備，並支持美國武器製造商」，而且「歐洲可以提供幫助」。
川普（Donald Trump）在北大西洋公約組織（NATO）峰會後，被媒體問到是否會向烏克蘭提供愛國者飛彈，他含糊說道「看看我們是否能提供一些」，並指稱華府也向以色列供應這種飛彈。
澤倫斯基指出，自己和川普還商討美烏兩國共同生產無人機的可能性，他也形容與川普50分鐘對話是「良好」且「實在的」。
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