北韓再派兵力赴俄？南韓國情院曝「時間點」：換取技術資源

南韓國情院今天表示，北韓預期最快7到8月向俄羅斯增派兵力，以換取飛彈電波擾亂設備、火箭引擎、無人機等技術資源。

據南韓朝野兩大黨國會議員轉述，國情院在今天對國會情報委員會的報告中，根據近期俄羅斯國安會秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）訪問北韓，以及北韓近期選拔外派軍人的動向，做出以上判斷。

蕭依古17日訪問北韓與領導人金正恩會面，國營俄羅斯新聞社（RIA Novosti，簡稱俄新社）引述其說法報導，北韓將派遣1000名掃雷人員和5000名軍事建築工人前往庫斯克州（Kursk）支援重建工作。

報告指出，北韓去年11月派遣1萬1000多名軍人赴俄的一個月之前，蕭依古也曾與北韓商議相關事項，考慮商議後準備所需時間，增派兵力可能在7到8月進行。

國情院也分析，北韓向俄羅斯提供1000多萬發砲彈及飛彈等武器，是為換取船舶及軍機。根據國情院掌握情資，俄羅斯除經濟合作外，也提供北韓關於飛彈電波擾亂裝備、火箭引擎、無人機等技術顧問。