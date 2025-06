澤倫斯基呼籲審判普亭 稱歐美關係為抗俄關鍵

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示,歐洲與總統川普領導下的美國保持密切關係,是確保基輔擊退俄羅斯入侵的關鍵,並呼籲對俄羅斯總統普亭進行審判。

法新社和路透社報導,澤倫斯基(VolodymyrZelenskyy)與歐洲理事會(Council of Europe)簽署協議,成立特別法庭審判涉及俄羅斯入侵烏克蘭的高層官員,這是他自衝突開始以來首次訪問這個位於法國的人權組織。

但澤倫斯基當天稍早在海牙舉行的北大西洋公約組織(NATO)高峰會與川普面對面會談後,便熱切呼籲歐洲與川普保持緊密關係。

澤倫斯基對歐洲理事會議員大會(ParliamentaryAssembly of the Council of Europe)表示:「我們需要與他(川普)保持緊密聯繫。」今年稍早,澤倫斯基曾在白宮橢圓辦公室與川普公開起過衝突。

澤倫斯基說:「我們需要歐洲與美國團結,這樣我們才能取得勝利。首先,我們需要歐洲內部的團結。」

這個特別法庭將對俄羅斯於2022年2月全面入侵犯下的「侵略罪」進行起訴,理論上可審判包括普亭(Vladimir Putin)在內的高階官員。

澤倫斯基在與歐洲理事會秘書長柏塞茲(AlainBerset)簽署協議後表示:「我們必須清楚表明,侵略會受到懲罰,我們必須與全歐洲一起實現這一點。」

他還說:「道長且阻。伸張正義需要時間,但必須實現。」並表示這項協議是「為侵略罪討回正義的真正機會」。

澤倫斯基說:「要確保每位俄羅斯戰犯,包括普亭,都能受到法律制裁,將需要強大的政治與法律勇氣。」

二戰後成立、由46個成員國組成的歐洲理事會於5月批准設立特別法庭,並稱其目的是輔助國際刑事法院(International Criminal Court),填補起訴程序的法律漏洞。

國際刑事法院已對普亭發出逮捕令,指控他非法遣送數百名烏克蘭兒童。