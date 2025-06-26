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澤倫斯基呼籲審判普亭 稱歐美關係為抗俄關鍵

中央社／ 史特拉斯堡25日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，歐洲與總統川普領導下的美國保持密切關係，是確保基輔擊退俄羅斯入侵的關鍵，並呼籲對俄羅斯總統普亭進行審判。

法新社和路透社報導，澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）與歐洲理事會（Council of Europe）簽署協議，成立特別法庭審判涉及俄羅斯入侵烏克蘭的高層官員，這是他自衝突開始以來首次訪問這個位於法國的人權組織。

但澤倫斯基當天稍早在海牙舉行的北大西洋公約組織（NATO）高峰會與川普面對面會談後，便熱切呼籲歐洲與川普保持緊密關係。

澤倫斯基對歐洲理事會議員大會（ParliamentaryAssembly of the Council of Europe）表示：「我們需要與他（川普）保持緊密聯繫。」今年稍早，澤倫斯基曾在白宮橢圓辦公室與川普公開起過衝突。

澤倫斯基說：「我們需要歐洲與美國團結，這樣我們才能取得勝利。首先，我們需要歐洲內部的團結。」

這個特別法庭將對俄羅斯於2022年2月全面入侵犯下的「侵略罪」進行起訴，理論上可審判包括普亭（Vladimir Putin）在內的高階官員。

澤倫斯基在與歐洲理事會秘書長柏塞茲（AlainBerset）簽署協議後表示：「我們必須清楚表明，侵略會受到懲罰，我們必須與全歐洲一起實現這一點。」

他還說：「道長且阻。伸張正義需要時間，但必須實現。」並表示這項協議是「為侵略罪討回正義的真正機會」。

澤倫斯基說：「要確保每位俄羅斯戰犯，包括普亭，都能受到法律制裁，將需要強大的政治與法律勇氣。」

二戰後成立、由46個成員國組成的歐洲理事會於5月批准設立特別法庭，並稱其目的是輔助國際刑事法院（International Criminal Court），填補起訴程序的法律漏洞。

國際刑事法院已對普亭發出逮捕令，指控他非法遣送數百名烏克蘭兒童。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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